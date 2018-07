Tunisie: Fraîcheur et nouveautés

«Hammamet, pour les amoureux de la vie», tel est le slogan de cette 54e édition qui tend vers une ouverture de la Tunisie sur la Méditerranée, le continent africain et divers pays de par le monde.

Fidèle à sa réputation, le FIH promet de s'investir davantage dans la promotion d'artistes, tout en restant exigeant. Sa scène servira de lieu d'évasion pour les spectateurs et de fusions artistiques : elle rassemblera plusieurs disciplines : danse, musique du monde, théâtre, poésie et cinéma, rendant sa programmation éclectique à souhait.

40 spectacles dirigés par plus d'une quarantaine d'artistes mettront à l'honneur la création tunisienne. Le 4e art est particulièrement présent cette année et occupera une place prépondérante durant la première semaine des festivités. Fadhel Jaïbi et Jalila Baccar ouvriront le bal lors de la soirée inaugurale avec «Peurs», 2e opus de leur trilogie, suivie de près par «Harba/la Fuite» de Ghazi Zaghbani et la première d'«Al Kadimoun» de Sami Nasri, qui répondra présent afin de célébrer le cinquantenaire du Centre des Arts Dramatiques et Scéniques du Kef. Sans oublier, «Freedom House» de Chedly Arfaoui ou «La jeune fille et la mort» de Hela Ayed. Les multiples découvertes théâtrales se poursuivront sur les chapeaux de roues avec «Moi, Plusieurs» de Majd Mastoura et celui de la Gioia (La Joie) de Pippo Delbono. Fantaisiste et particulièrement haut en couleur, le spectacle de cette troupe italienne ravira petits et grands.

Théâtre, mais aussi spectacles de danse alterneront au gré des soirées : le 2e rendez-vous du festival est consacré à Bahri Ben Yahmed et à sa création «Hors ville 2, le noir est une valeur». Une nuit de la danse sera menée par Imed Jemaa et Hela Fattoumi qui présenteront successivement «Seul Solo» et «Bnet Wasla». «Ré-existence», la création de Nawel Skandrani et «Catédral» de Patricia Guerrero sont également au programme.

Le volet musical promet un contenu métissé où «la Méditerranée africaine» y sera largement célébrée. «Une Musique du monde», jazzy, reggae ou encore celtique fera les belles nuits des mélomanes dans le but d'éviter aux spectateurs toutes sortes de clichés.

Une musique qui prônera l'identité tunisienne en cédant la scène à une panoplie de jeunes prodiges montants de la scène tunisienne : tels le groupe Dendri, le duo Yuma, Nour Harkati & Aytma, Jihed Khemiri et Dali Chebil, Mounir Troudi, ou encore Badreddine Dridi et Zied Zouari. Ce dernier présentera son dernier album «Maquam Road». Les amoureux de la musique traditionnelle du monde, Sofien Saidi & Mazalda, seront également sur scène. Un échange algéro-tunisien se fera entre l'indétrônable Zied Gharsa, la Troupe nationale de musique et Adlen Fergani dans le cadre d'un spectacle de chant intitulé «Feh Al Anbar» programmé pour le 12 juillet. La Troupe nationale de musique reviendra aux côtés de Jahida Wahbi, le 22 juillet. Zouheir Gouja et son spectacle «Yinna» et Thomas de Pourquery du groupe français Supersonic mettront le feu à la scène du FIH dans la soirée du 14 juillet, suivis de «Nouhibou al Bilaad/We love Country», de Mohamed Hédi Agerbi, Raoudha Abdallah et Yasser Jradi. Quant à Chahrazad Helal, elle célébrera la Fête de la femme avec un spectacle-hommage qui lui sera dédié le 13 août.

Nos invités casablancais «N3rdistan», égyptiens Wust Al Balad et libanais, Hiba Tawaji & Oussema Rahabani défileront. Suivront Marcel, Rami Khalifa et Aymeric Westricht qui se produiront tous les trois sur scène.

Qui dit Festival de Hammamet dit diversité et spécificité des échanges : Dobet Gnahoré et Protoj & The Indignation ajouteront du sang neuf. Pareil pour le «fadista» portugais Camané ou encore le trio Omar Sosa, Seckou Keita et Gustavo Ovalles qui présentera "Transparent water" le 27 juillet. Faia Younen et Carlos Nunez, Emir Kusturica & The No Somking Orchestra feront vibrer la foule.

La soirée du 6 août sera une nuit consacrée aux poètes, dont Adonis. Un film primé à Cannes, "On the Milky Road" d'Emir Kusturica sera projeté le 20 juillet.

La 54e édition se terminera par "The comptemporary Hadra" de Ghalia Ben Ali.

Une effervescence artistique à la fois orientale, tunisienne, africaine, maghrébine ou encore européenne ne peut être que porteuse de coups de cœur et de diverses rencontres.

Le programme complet :

8 juillet : ouverture avec la pièce "Peur(s)" de Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi

10 juillet : "Hors villes" de Bahri Ben Yahmed

11 juillet : Théâtre "El Harba" (La fuite) de Ghazi Zaghbani

12 juillet : "Feh Al Anbar" de Zied Gharsa & Adlen Fergani

13 juillet : Théâtre " El Kadimoun" de Sami Nasri

14 juillet : Supersonic de Thomas De Pourquery

17 juillet: soirée reggae avec Protoje & "The Indignation"

19 juillet : Marcel et Rami Khalifa

20 juillet : projection du film "On the milky-way road" d'Emir Kusturica

21 juillet: : Emir Kusturica & No Smoking Orchestra

22 juillet: : soirée de l'artiste libanaise Jahida Wehbi

24 juillet : Théâtre "La Joie" ( Italie)

25 juillet : spectacle "On aime le pays" de Mohamed Hédi Agerbi, Yasser Jradi et Raoudha Abdallah

26 juillet : concert musical africain d'Omar Sosa, Seckou Keita et Gustavo Ovalles

27 juillet : "Min Ennawa" de Jihed Khemiri et Dali Chebil & Helwess de Nour Harkati et le groupe "Aytma"

28 juillet : concert de l'artiste syrienne Faia Younan

29 juillet : Théâtre :"Entre vie et mort" de Hela Ayed

30 juillet : la nuit de la danse "Seul Solo " de Imed Jemaa & "Bnet Wasla "

31 juillet : concert de Hiba Touji et Oussema Rahbani

1er août : pièce "Freedom House" de Chedly Arfaoui

02 août : Carlos Nunez (musique celtique)

03 août : "Wost el balad" (Egypte)

04 août : "Révolution des oiseaux" de Mounir Troudi

06 août : "La nuit des poètes" Ados et ses Amis

07 août : "Catedral" (flamenco)

08 août : "Aroug" de Badreddine Dridi & "Maqam Road" de Zied Zouari

09 août : concert africain avec Dobet Gnahoré

10 août : "Nerdesten" (Maroc) avec Sofiane Saidi et Mazalda ( Algérie)

11 août : concert du Portugal "Camané"

12 août : pièce de Majd Mastoura "Moi, plusieurs"

13 août : concert de Chahrazed Helal

14 août : "Dendri" de Mohamed Khachnaoui &"Yuma"

16 août : "Ré-existence" de Nawel Skandrani

18 août : clôture avec Ghalia Ben Ali