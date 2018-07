Tunisie: Mongi Lassoued succède à lui-même

Plus de temps à perdre maintenant et les choses ont commencé à bouger. Déjà, l'adjoint de l'entraîneur est connu. Il s'agit de Mohamed Néji, et ce quel que soit le premier technicien selon le président. La reprise des entraînements est prévue pour le 9 juillet.

Spéculations...

Des contacts très avancés sont en cours avec quelques entraîneurs. Lotfi Sebti et Chokri Khatoui sont parmi les noms les plus cités. Plusieurs joueurs ont quitté le club. Des éléments cadres vont sûrement laisser leurs places comme Yacine Boufalgha, Coulibaly, Lassaâd Jaziri, Lwa Law, Khaled Yahia, Mohamed Ali Trabelsi, Houssème Taboubi, Helmi Bellagha.

Pour la gestion du club, il y aura beaucoup de changements par rapport à la saison écoulée. Le président du comité des supporters et certains membres du comité directeur ne seront pas reconduits, semble-t-il .Des pourparlers avec des joueurs sont en cours en vue de remplacer les partants et renforcer l'effectif existant dans les plus brefs délais. Par ailleurs, on sait bien que l'USBG a connu des difficultés matérielles au cours de la saison écoulée. Espérons que les sociétés installées dans la ville, les hommes d'affaires et les ex-présidents lui prêteront main-forte pour ne pas revivre les mêmes problèmes.

Composition du comité directeur

Mongi Lassoued (président), Lassaâd Jaïdi (vice-président), Fethi Helal (trésorier), Anouar Rahmani (secrétaire général), Lassaâd Abdelkebir (directeur technique ), Abdeslem Nobigh (chef de section sénior), Taoufic Magouri (accompagnateur de l'équipe sénior), Mustapha Gharbi (responsable des jeunes), Walid Fares (coordinateur), Ali Abdelhedi (président du comité des supporters et responsable de l'organisation).