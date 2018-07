Tunisie: Coupure et perturbation dans la distribution de l'eau à Tunis, Ben Arous et Nabeul

Tunis — Une coupure et une perturbation dans la distribution de l'eau potable seront enregistrées à partir de la nuit de mercredi à jeudi, dans des zones des gouvernorats de Tunis, de Ben Arous et de Nabeul, a annoncé la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), sans donner une date précise pour la reprise de l'approvisonnement.

La SONEDE a expliqué, dans un communiqué publié mercredi, que cette coupure est due à une panne survenue, à 14h, au niveau du canal principal d'un diamètre 1600 mm approvisionnant le Sud de la capitale et la Banlieue Sud au niveau de l'intersection de Ben Daha et la route nationale numéro 5 menant vers Béja.

Et d'ajouter que cette panne est engendrée par l'intervention de la société de travaux publics "Boudokhane" qui effectue des travaux dans le cadre du projet Réseau Ferroviaire Rapide (RFR) sous tutelle du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Les zones concernées par ces perturbations sont les suivants :

Gouvernorat de Tunis : les zones supérieures de Montfleury, Ouardia, Kabberia, Ibn Sina, Sidi Fathallah et Djebal Jeloud.

Gouvernorat de Ben Arous : El Yassminet, Médina Jedida, El Mourouj 1, 2, 3 ,4, 5 et 6, Naasane, Fouchana, Mhamdia, Rades, Mégrine, Ezzahra, Hamam Lif, Boumhal, Hamma Chott, Borj Cedria, Ben Arous, Mornag et Rsala.

La SONEDE a précisé que la reprise de la distribution de l'eau et l'avancement des travaux de réparation seront communiqués après l'évaluation de la panne, l'aspiration de l'eau, la sortie de la drague coincée dans le site et l'identification des travaux nécessaires et de la durée de l'intervention.