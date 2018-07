Algérie: Guitouni - Vers le lancement de l'opération d'exportation de l'électricité vers la Tunisie

El-Oued — Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a affirmé, mercredi dans la wilaya d'El-Oued, que son département est sur le point de lancer l'opération d'exportation de l'électricité vers la Tunisie.

S'exprimant en marge d'une visite de travail de deux jours dans cette wilaya, le ministre a affirmé que l'Algérie enregistre une autosuffisance en matière d'électricité et s'oriente vers l'exportation d'une quantité de cette ressource énergétique vers la Tunisie voisine, notamment ses zones frontalières.

Inspectant le projet de réalisation d'un poste transformateur 220/400 KVA dans la localité d'El-Fouilia, commune de Reguiba, M.Guitouni a indiqué que les programmes énergétiques lancés depuis 1999 ont permis d'assurer une production de 1.220 MVA, dont le tiers seulement (496 MVA) est exploité par la population de la wilaya.

Le renforcement des installations énergétiques, électriques et gazières, ont contribué largement à l'ouverture de perspectives d'investissement, notamment dans les domaines industriel et agricole, en tant que ressource supplémentaire et alternative pour l'économie nationale, a déclaré le ministre lors de son inspection d'installations électriques dans la wilaya.

Les projets énergétiques réalisés pour conforter et assurer la continuité de l'approvisionnement des citoyens, sont venus sur la base d'une vision prospective et stratégique du Président de la République dès 1999, et ce au titre d'une prise en charge effective des attentes des populations, notamment dans les régions du Sud, a indiqué M. Guitouni.

Le ministre de l'Energie a procédé, au niveau de la cité du 1er Novembre dans la commune de Miyeh-Ouensa (30 km Ouest d'El-Oued), au raccordement de 150 foyers au réseau d'électricité, à la faveur d'un réseau de distribution de 3,6 km, réalisé pour un coût de 22,5 millions DA puisés de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Sur le site, un exposé exhaustif lui a été présenté sur le raccordement de plusieurs concentrations d'habitants au réseau d'électricité, soit 15 localités totalisant 750 foyers, à travers un réseau de 33,2 km jalonné de 19 transformateurs, pour lequel a été consenti un investissement de 211 millions DA dégagés de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Le ministre de l'Energie Mustapha Guitouni doit présider dans la soirée une cérémonie d'attribution de 1.850 logements de différentes formules et de 1.000 lots de terrains à bâtir, et assistera jeudi aux festivités célébrant la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.