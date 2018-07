Algérie: Le Général Ghali Belekcir installé Commandant de la Gendarmerie nationale (MDN)

Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire a installé mercredi à Alger, le Général Ghali Belekcir en tant que nouveau Commandant de la Gendarmerie nationale en succession au Général-Major Menad Nouba, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, et conformément au Décret Présidentiel du 03 juillet 2018, Monsieur le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'ANP a présidé, cet après midi mercredi 04 juillet 2018, la cérémonie de passation de pouvoirs et l'installation du Général Ghali Belekcir en tant que nouveau Commandant de la Gendarmerie Nationale en succession au Général-Major Menad Nouba", précise la même source.

Le Général de Corps d'Armée a entamé la cérémonie en passant en revue les carrés de formations de la Gendarmerie Nationale au niveau de la place d'armes, pour procéder ensuite à l'installation officielle du nouveau Commandant et lui remettre l'emblème national.

"Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, et conformément au Décret Présidentiel du 03 juillet 2018, je nomme officiellement, Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Général Ghali Belekcir en succession au Général-Major Menad Nouba", a-t-il annoncé.

Après avoir présidé la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Gaïd Salah "a tenu une rencontre avec le Commandement et les cadres de la Gendarmerie nationale, où il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a rappelé l'importance que le Commandement de l'ANP confère au corps de la Gendarmerie nationale, en adéquation avec la vision clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale".

"Vous êtes tous au courant, même pleinement conscients de l'attention particulière dont jouit le Corps de la Gendarmerie nationale, une attention dont les grandes lignes se manifestent en veillant à réunir tous les facteurs de développement et d'adaptation avec la sensibilité et la particularité des missions qui lui sont assignées, ainsi qu'avec notre ferme volonté à en faire un pilier central dans la sécurisation et la stabilité du Pays, conformément à la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, et ses orientations clairvoyantes, à travers lesquelles il veille à ce que le Corps de la Gendarmerie Nationale soit le trait d'union et lien avec le Peuple, notamment dans les zones rurales et périurbaines, dans lesquelles les éléments de la Gendarmerie nationale sont en contact quotidien avec leurs frères concitoyens, ce qui constitue une composante sécuritaire indispensable et un outil d'extrême nécessité au service de la nation et des lois de la République", a-t-il indiqué dans son allocution.

Après avoir mis en exergue les grandes missions vitales assignées à la Gendarmerie nationale, il a tenu à souligner la nécessité de renforcer continuellement le lien avec le peuple à travers tout le territoire national.

"Ainsi, se manifeste la vitalité des missions assignées à la Gendarmerie nationale, et se révèle l'importance, voire l'impératif de leur parfait accomplissement, nécessitant inévitablement un investissement conscient et permanent dans le raffermissement des liens avec le Peuple, à travers tout le territoire national. Ceci, outre les missions vitales et délicates qui incombent aux unités de la Gendarmerie nationale participant à la lutte antiterroriste et engagées contre le trouble et la criminalité organisée, contribuant à la sécurisation des zones stratégiques et la protection des étrangers exerçant dans des entreprises économiques. Des missions qui m'interpellent, aujourd'hui en cette honorable occasion, tant pour exprimer ma grande estime que pour exhorter l'ensemble à davantage de détermination et de persévérance, voire même de sacrifices, en l'honneur de cette profession et au service du Pays", a ajouté M. Gaïd Salah.

"J'avais évoqué, lors de quelques occasions passées, la question de la responsabilité, et je le réitère devant vous aujourd'hui, la responsabilité de conduire des hommes avec vive conscience, avec mérite professionnel, avec intégrité et loyauté en s'acquittant du devoir, est une responsabilité de grande noblesse et d'extrême importance, loin d'être simple ou aisée, requérant de la patience et de la sagesse avec les subordonnés, et une attention complète et continue à leur environnement de travail, à leurs conditions de vie et leur relationnel, en veillant en permanence à réunir tous les facteurs à même de garantir leur bon moral, que nous considérons comme étant l'une de nos priorités au sein de l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale", a-t-il conclu.