Algérie: Le délai de livraison du nouvel aéroport international d'Oran est "incompressible"

Concernant le tramway d'Oran le ministre a ajouté que trois extensions sont prévues, la première vers le nouvel aéroport, la seconde vers le nouveau pôle urbain de Misserghine "Ahmed Zabana" et la troisième vers le pôle de Belgaïd qui accueille les infrastructures sportives prévues pour les JM 2021 et un important pôle universitaire ainsi qu'une zone urbaine.

Le ministre a aussi révélé que tous les problèmes qui ont "miné" le téléphérique d'Oran, à l'arrêt depuis six ans, ont été réglés et le projet sera relancé incessamment.

Lors d'un point de presse, tenu à l'issue de cette visite, le ministre a indiqué que le projet de la nouvelle pénétrante du port d'Oran et celui du nouvel aéroport international "Ahmed Ben Bella" sont deux projets structurants très importants, inscrits dans le cadre des projets prévus par le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, surtout qu'Oran accueillera, en 2021, les Jeux Méditerranéens. Pour lui, le projet de la pénétrante est un "véritable projet-école", car réunissant tous les aspects des travaux publics, notamment des travaux maritimes, des travaux sur le réseau routier et autres.

Pour rappel, le projet de la pénétrante du port d'Oran consiste en trois sections, à savoir la réalisation d'une liaison autoroutière reliant le port d'Oran à la 1ère rocade-sud, au niveau du carrefour de Haï El-Menzah sur une distance de 8 km, la mise à niveau de la 1ère rocade-sud entre le carrefour de Haï El-Menzah et l'échangeur de la RN 4 (sur 10 km) et la mise à niveau de la RN 4 de l'échangeur de la 1ère rocade-sud jusqu'à la bretelle autoroutière d'Oran (sur une distance de 8 km).

Cette réévaluation du coût du projet est justifiée par les changements introduits dans la consistance du projet, prévoyant la réalisation d'un second tunnel à double voie, d'une longueur de 1.680 mètres, afin d'éviter le déplacement d'un ensemble urbain et le transfert des différents réseaux. Le projet révisé prévoit de réaliser un accès reliant la nouvelle pénétrante au rond-point des Falaises via un ouvrage d'art.

La nouvelle aérogare sera également dotée d'un système de gestion de type centralisé avec détection des mouvements des passagers et disposera de 12 postes de contrôle passagers extensibles à 20, ainsi que 18 postes d'enregistrement, des escalators, des ascenseurs et des passerelles panoramiques.

Oran — Le ministre des travaux publics et des transports, Abdelghani Zaâlane, a instruit, mercredi, les responsables du projet du nouvel aéroport international d'Oran de régler tous les problèmes pouvant retarder la réception du projet et de ne pas dépasser le délai prévu, qu'il a qualifié d'"incompressible".

