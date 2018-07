Algérie: Examens de fin de cycle primaire - Les résultats ont enregistré "un développement positif"

Il a été procédé, entre autres, à "l'adaptation de ces livres aux nouveaux programmes et à la sélection et l'ajout de sujets en adéquation avec ces programmes", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, et en ce qui concerne l'arrêt de publication de nouveaux livres de la 5è année primaire et de la 4è année moyenne, M. Nedjadi a précisé que "la publication de nouveaux livres est à l'arrêt depuis la rentrée scolaire 2018-2019 eu égard au nombre important de livres estimé à 70.000 nouveaux livres en 2017, et la correction des erreurs figurant dans les livres publiés l'année passée".

Selon les matières, M. Nedjadi a affirmé qu'il y avait "une amélioration" des taux de réussite dans toutes les matières, alors que le taux de réussite pour les deux langues, française et anglaise, ont oscillé entre 30 et 40%, outre le recul enregistré dans la matière des sciences naturelles.

S'agissant des épreuves, Mme. Mezaib a fait état d'une "amélioration" des résultats obtenus dans les matières de langue arabe et de mathématiques, contre des résultats moyens dans la langue française, avec un taux de 68,92% des candidats ayant obtenus la moyenne dans cette matière, 88,10% pour la langue arabe et 78,93% pour les mathématiques.

L'inspecteur général de la pédagogie, Nedjadi Messeguem et la directrice de l'évaluation et de la prospective au ministère de l'Education nationale, Samia Mezaib ont indiqué lors d'une conférence de presse animée conjointement que "685.787 candidats ont réussi aux examens de fin de cycle primaire, soit un taux de 87,25% lors de la session 2018, tandis que le taux de passage à la première année moyenne a atteint 96,40%".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.