Algérie: 1e phase de la 24e opération de relogement à Alger - 1.000 familles relogées

En vue de garantir une entrée scolaire "réussie et confortable", la wilaya d'Alger a décidé de reloger les familles occupant des espaces pédagogiques et des logements de fonction situés au sein des établissements éducatifs sur l'ensemble des circonscriptions administratives de la wilaya à l'exception de la circonscription administrative de Birtouta, a fait savoir le wali d'Alger.

Pour ce qui est de la deuxième phase de la première étape de l'opération 24 qui débutera jeudi, elle concerne 492 familles réparties sur 12 circonscriptions administratives, à savoir : 6 bidonvilles dans la commune de Mohamed Belouizdad (bidonvilles Chiekh Kamal, Salem Ezzai, Messaoud Lahlaoui, Ali Hamidi, Ali Hamidi2 et Abderrahmane Hamaoui), une construction menaçant ruine à El Makaria et 4 familles occupant des carcasses d'immeubles à Kouba.

Le premier quota de la première phase de la 24ème opération de relogement lancée mercredi concernera 575 familles issues de Dar el Beida et Birtouta, ainsi que 8 bidonvilles dans les communes de Bordj el Kiffan, El Mohammadia et Tessala el Merdja.

Il a ajouté que la première phase de la 24ème opération profitera à 1000 familles qui seront relogées en l'espace de deux jours (mercredi et jeudi) et bénéficieront de logements décents, précisant que l'opération permettra de récupérer 16 complexes scolaires et des unités de consultation médicale occupées par des familles.

"La 24ème opération de relogement dans la wilaya d'Alger est divisée en 4 étapes et devra profiter à 8.000 familles réparties entre les formules de Logement public locatif (LPL) (6.000 familles), Logement social participatif (LSP) (2.000 familles), a déclaré le Wali d'Alger Abdelkader Zoukh lors d'une conférence de presse tenue au niveau de la nouvelle cité des 1.602 logements dans la commune de Douera, ajoutant que la première étape de cette opération qui a débuté mercredi concernera plus de 1000 familles.

Alger — La première phase de la 24ème opération de relogement a débuté mercredi dans la wilaya d'Alger au profit de plus de 1.000 familles occupant des habitations précaires, des espaces pédagogiques, des logements de fonction et des immeubles menaçant ruine.

