Burkina Faso: Association SOS Sang

Il a ajouté : « mobiliser les fonds pour assurer un meilleur approvisionnement des centres sanitaires est une nécessité absolue ». SOS sang a invité toutes les structures et personnes de bonne volonté à leur apporter leur aide afin de réduire et pallier le manque de sang.

Cette situation a des conséquences désastreuses, à savoir le décès des enfants et des femmes enceintes (anémies), des accidentés. « C'est pourquoi, nous pensons qu'il est plus que jamais urgent que l'Etat, notamment les différents ministères nous soutiennent dans notre élan.

Cette situation est certainement due à la morosité économique que traverse le pays, a laissé entendre M. Zoundi. Et cette période difficile pour SOS sang, a expliqué Jean Bosco Zoundi, coïncide malheureusement avec la saison pluvieuse ou la demande de sang est forte et marquée par une baisse des collectes, causée par l'absence des donneurs volontaires, en l'occurrence les élèves qui sont en vacances.

