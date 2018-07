Burkina Faso: Lutte contre le cancer du col de l'utérus

Le centre médical El-Rapha a organisé, le samedi 23 juin 2018, une campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus au profit de près de 250 femmes de « Marcoussis », un quartier périphérique de Ouagadougou situé dans l'arrondissement n°9, secteur n°37.

Selon Mohamed Sanogo, agent de santé dans cette clinique et également membre du comité d'organisation, l'objectif de la campagne est de permettre aux bénéficiaires de se protéger ou de se faire suivre. Il a confié que le centre médical El-Rapha est à sa deuxième campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et espère une troisième au prochain trimestre. «

Malgré, nos moyens limités et eu égard au fait que le cancer du col de l'utérus touche la frange de la population qui souffre le plus (femmes), nous comptons poursuivre ces campagnes afin de contribuer à la réduction de la maladie au Burkina Faso», a affirmé M. Sanogo.

Il a toutefois rassuré qu'à l'issue du dépistage, les cas positifs ou suspects seront référés au Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo (CHU-YO) pour des examens plus poussés. « Les cas positifs sont référés au CHU-YO avec bien sur l'accompagnement de notre centre médical qui est piloté par l'Association El Rapha (Mission internationale des œuvres sociales) », a-t-il soutenu.

Quant à Isabelle Minoungou, sage-femme à l'hôpital Yalgado- Ouédraogo et membre de l'équipe de dépistage, elle a rassuré qu'avoir un résultat positif à l'issue de l'examen ne signifie pas que l'intéressé est condamnée.

« Si l'on découvre la maladie à temps, on peut encore vous sauver. Je viens de détecter un cas positif. Mais à l'issue des examens plus poussés, le résultat peut se confirmer ou s'avérer négatif ».

Selon les dires de la sage-femme, le cancer du col de l'utérus est causé par un virus que les femmes contractent lors des rapports sexuels ou due aux petites infections non traitées dans le long terme. Elle a ajouté que les causes peuvent être également d'origines génétiques.

« Très souvent la découverte de la maladie est fortuite pour celle qui ne se font pas dépister régulièrement. C'est après les rapports sexuels que la femme commence à saigner ou le saignement peut venir de façon naturelle surtout si la maladie est à un stade avancé ».

C'est pourquoi, Mme Minoungou a exhorté les femmes à se faire dépister régulièrement. Elle les a aussi invitées à se préserver de la maladie en évitant le vagabondage sexuel et à avoir un partenaire sûr.

Mme Zénabo Sawadogo, venue se faire dépister a salué la tenue de cette campagne qui permettra à son avis, aux femmes de se rassurer qu'elles ne sont pas atteintes de la maladie soit de bénéficier d'un suivi au cas où les résultats se révèleront positifs.

« Quand j'ai eu vent de cette campagne de dépistage, j'ai tenu à y être car le cancer du col de l'utérus est une maladie dangereuse qui fait souffrir les femmes », a-t-elle dit.

Elle a par ailleurs remercié les responsables du centre médical qui, selon elle, font beaucoup pour les femmes de « Marcoussis » surtout en matière de soins.

Débuté par un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS), il y a 5 ans, le centre médical El-Rapha aujourd'hui, situé dans un quartier périphérique, fait presque toutes les prestations sanitaires (consultations générales et spéciales, accouchements, et des examens tels l'échographie). Mais de l'avis de Mohamed Sanogo, le manque d'électricité est un handicap pour nous.

« Nous sommes situés à environ un kilomètre des poteaux électriques et nous sommes obligés de travailler avec le système solaire. Pourtant certains appareils fonctionnent difficilement voire pas du tout avec le solaire », a-t-il déploré.

Pour ce faire, il a appelé le gouvernement à soutenir le centre en le dotant notamment d'appareils, de lits d'hospitalisation et surtout coté électricité afin de permettre à la clinique d'être plus efficace et davantage au service de la population de « Marcoussis » et des environs.

« Le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) le plus proche de Marcoussis est le CMA Paul VI qui, d'ailleurs est à près d'une dizaine de kilomètres dont l'évacuation s'avère difficile à cause des problèmes de voiries et pire en période hivernale », a-t-il expliqué.