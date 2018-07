Burkina Faso: Recrutement à la CNSS - Des syndicats dénoncent un « processus douteux »

C'est en tout cas le message lancé par M. Koné : « La Caisse nationale de sécurité sociale est une institution républicaine. Nous estimons que les recrutements doivent être républicains. L'ensemble des filles et fils du pays doivent avoir le droit de compétir, d'avoir une égalité de chance et une légalité de droit ».

Cependant, il faut noter que l'absence de texte qui encadre ces genres de recrutements à la CNSS, est aussi l'une des sources du problème. Qu'à cela ne tienne, les responsables syndicaux et les délégués de personnel prônent la transparence et l'équité au sein de l'institution.

Mais ils dénoncent plutôt les failles qui entachent le processus dudit recrutement et prônent plus d'équité et de justice en faveur de tous les Burkinabè.

Pour eux, il y a une coïncidence flagrante liée au fait que les proches et l'entourage du DRH aient franchi la phase de présélection de l'ANPE et soient nombreusement admis. Les animateurs qui pointent du doigt le directeur des ressources humaines, disent ne pas être contre sa personne ni contre ses proches qui d'ailleurs jouissent de leur plein droit de participer au test.

