Angola: Le Chef de l'Etat a déjà regagné Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a regagné mercredi soir Luanda, en provenance de Strasbourg (France), où il a prononcé un discours à la session solennelle du Parlement européen.

À son arrivée à Luanda, l'homme d'Etat angolais a été reçu à l'aéroport international "4 de Fevereiro" par le vice-président, Bornito de Sousa, le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, des ministres et des cadres supérieurs de son bureau.

S'adressant aux eurodéputés, le Chef de l'Etat angolais a appelé l'Union européenne à établir avec l'Afrique un modèle de coopération qui, à moyen et long terme, aidera les pays africains à offrir plus d'emplois et d'opportunités d'affaires à leurs citoyens.

En tant que Président de l'organe de coopération politique, défense et sécurité de la SADC, João Lourenço a dit, aussi, qu'il travaillait sur des initiatives visant à appuyer les efforts de la SADC, de la CEAC et de la CIRGL, pour la résolution pacifique des problèmes affectant certains pays de la région, en particulier la RDC, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Lesotho et Madagascar.

Crée en 1952, le Parlement européen est un forum de débat politique et de prise de décision au niveau de l'Union européenne (UE).

Ses députés sont directement élus au suffrage universel dans tous les Etats membres pour représenter, pendant cinq ans, les intérêts des citoyens dans la rédaction des lois et pour s'assurer que les autres institutions de la communauté travaillent de manière démocratique.

Le député António Tajani, ressortissant italien, préside depuis le 17 janvier 2017 le Parlement des 751 députés.