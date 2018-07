Angola: FILDA / 2018 - Plus de 120 entreprises étrangères inscrites

Les gouvernorats de Huíla et Namibe ont réaffirmé jeudi, à Lubango, le caractère… Plus »

Selon la source, les secteurs de l'industrie, des services, des télécommunications, de la santé et du pétrole seront les plus exposés.

S'exprimant à l'Angop, Marcelino Pinto a souligné que 14 pays, en mettant l'accent sur le Portugal qui a la plus grande représentation, suivi de l'Afrique Sud, de la Turquie, de la Russie et du Ghana, avaient déjà confirmé leur présence à cet événement se déroulera dans la zone économique spéciale (ZEE), à Luanda, du 10 au 14 juillet.

Luanda — Environ 120 entreprises de 350 inscrites pour participer à la 34e édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA / 2018) sont des exposants étrangers, a dévoilé mercredi, à Luanda, le directeur national de l'économie, la compétitivité et innovation du ministère de l'Economie et Plan, Marcelino Pinto.

