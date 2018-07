Tunisie: Le pluralisme syndical pose problème !

Son président, Amor Ghezaiel, se fixe, quant à lui, deux priorités : consacrer le pluralisme syndical et revoir le nouveau « traité de nomination », lequel est reconnu pour être un contrat d'embauche sans garantie. Le problème a principalement trait, évoque-t-il, à l'indemnité compensatrice. « Celle-ci se définit, selon ce nouveau traité de nomination, comme étant le prix du développement de portefeuille d'agent», précise-t-il.

Et par ricochet, déduit-il, l'agent d'assurance pourrait être révoqué pour quelque motif que ce soit, sans bénéficier de cette indemnité compensatrice. Et d'ajouter qu'il y a aussi « l'incapacité notoire » et « l'insuffisance de production », deux termes vagues et abstraits sur la base desquels la compagnie d'assurances a, unilatéralement, la latitude de juger, bon ou mauvais, le rendement professionnel de l'agent. Or, il s'agit là, à l'en croire, d'une estimation subjective qui n'a rien à voir avec la réalité du travail. Soit un prétexte de licenciement tout court. Quoi qu'il en soit, réplique-t-il, la compagnie aurait dû agir autrement. Peut-être, vaut-il mieux assister son agent que le remercier ? Cela dit, il faut préserver les postes d'emploi. M. Ghezaiel énumère, ici, quatre ou cinq cas libérés de cette façon.

Autre problème, le non-respect du principe du pluralisme syndical. Et ce, dans la mesure où ce même traité de nomination précise un corps syndical spécifiquement par son nom. Alors que l'article 78 du Code des assurances prévoit de négocier avec la structure syndicale la plus représentative. Dans ce cas, le Spaat demeure beaucoup plus légitime que le Snagat (Syndicat national des agents généraux d'assurances tunisiens) qui a moins d'adhérents. « Voilà, en tout cas, l'objet de notre tournée de sensibilisation dans plusieurs régions», résume-t-il. Les pas suivants ? « Renégocier le « traité de nomination », même si la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance (Ftusa) et le Comité général d'assurance (CGA), deux tutelles du secteur, continuent à faire la sourde oreille », conclut-il. Du reste, les préparatifs pour le congrès électif du Spaat, prévu en octobre prochain à Tunis, semblent aller bon train.