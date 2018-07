Tunisie: Lancement d'un plan d'action

Ces résolutions définissent le cadre normatif global permettant d'intégrer une approche genre dans les initiatives de maintien de la paix, la résolution et la prévention des conflits ainsi que d'assurer la protection des femmes et des filles dans les contextes de conflits armés.

La résolution 1325, adoptée en octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations unies, a été la première d'une série de résolutions consacrées au rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, mieux connu comme l'agenda «Femmes, Paix et Sécurité».

De son côté, la représentante du Bureau régional d'ONU-Femmes, Leila Rahoui a souligné que la plupart des études internationales sur les guerres a révélé que la femme demeure la plus exposée aux agressions sexuelles, ajoutant qu'elle est toujours exclue des décisions sur la paix et la sécurité.

Selon la directrice exécutive du centre Cawtar, Soukaina Bouraoui a souligné que ce plan d'action, élaboré en collaboration avec la société civile et soutenu par la Finlande, a pour objectif de renforcer la participation des femmes dans l'instauration de la paix et de la stabilité.

