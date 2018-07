Tunisie: Classe politique - Y voir plus clair

La scène municipale a ainsi dégagé la percée du phénomène des «indépendants» qui se voulaient des alliés légitimes d'un Nida Tounès réconcilié avec lui-même, mais qui, par-delà leurs scores électoraux significatifs, ont souvent préféré tendre la main à Ennahdha.

Même tendance chez les «11 partis» civils dont les scores sont restés discrets. Et les alliances curieuses ont été nombreuses et diversifiées désemparant les citoyens et frustrant les électeurs qui voient ainsi leurs votes détournés des options qui étaient les leurs.

Et cet imbroglio a atterri en plein milieu d'une crise institutionnellement indéchiffrable opposant, pour ainsi dire, tout le monde à tout le monde, et qui tourne autour de la volonté de certaines parties de mettre un terme au mandat du chef du gouvernement.

Dernière curiosité de la scène politique nationale, les déclarations faites par Mohsen Marzouk et Ridha Belhaj suite aux entretiens que leur a accordés le chef de l'Etat. Il serait question de contracter une alliance à quatre groupant Nida Tounès, Machroû Tounès, Tounès awalen et le petit parti de Tahar Belhassine, Al Mostakbel. Une résolution qui contredit de manière flagrante d'anciennes prises de position de ces partis qui, jusque-là, attribuaient la responsabilité de la crise profonde à Nida Tounès à Hafedh Caïd Essebsi.

Comment les citoyens pourraient-ils y voir clair alors que les alliances et déclarations les plus anarchiques et contradictoires s'amoncellent sous nos yeux ?