Afrique: Investissements américains - Le stock chute de 22,6% en Afrique subsaharienne

Pour rappel, entre 2012 et 2017, le pays dirigé par Donald Trump a été le principal pourvoyeur de capitaux étrangers pour de nouveaux projets en Afrique, avec un flux total de vingt-cinq milliards. Il devrait cependant être battu par la Chine dès 2018 selon le FdI Intelligence, la branche du Financial Times qui suit les flux d'IDE dans de nouveaux projets à travers le monde. A la fin avril dernier, les engagements de la chine sur ce segment avaient pris une longueur d'avance sur le continent noir.

Selon le document présenté au congrès américain, les investissements américains dans les pays d'Afrique noire sont passés de 37,5 milliards en 2014 à 29 milliards en 2016. Environ 53,7% de ces investissements auraient été investis dans trois pays. En tête, l'île Maurice qui a monopolisé la plus grande partie des investissements américains en Afrique sub-saharienne avec 6,7 milliards de dollars, suivie de l'Afrique du Sud avec 5,1 milliards de dollars et enfin le Nigeria avec 3,8 milliards de dollars.

