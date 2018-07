Afrique: Guerre commerciale - Les Etats-Unis et la Chine basculent dans un conflit ouvert

Les deux pays entrent de plain-pied dans la confrontation avec l'entrée en vigueur, le 6 juillet, des taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de marchandises, malgré les mises en garde des marchés et des experts internationaux.

La situation sera délicate puisque les tarifs douaniers américains de 25% sur trente-quatre milliards d'importations chinoises frapperont 818 produits dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs tout en épargnant certains biens comme les téléphones portables ou les télévisions.

Des experts pensent que cinquante milliards de dollars d'importations chinoises annuelles seront affectés par les mesures américaines destinées à compenser ce que l'administration Trump considère être le « vol » de propriété intellectuelle et de technologies. Cette estimation est faite alors que le second lot de seize milliards d'importations chinoises fait pour l'heure l'objet d'un examen supplémentaire de la part du représentant au Commerce, Robert Lighthizer. De plus, les Etats-Unis veulent aller plus loin puisque le président Donald Trump a demandé à ce dernier « d'identifier deux cents milliards de dollars de biens chinois en vue de tarifs supplémentaires de 10% si la Chine augmente à nouveau ses tarifs douaniers » en réaction.

Du côté de Pékin, on n'entend pas laisser Washington faire puisque sans attendre longtemps, des droits de douane chinois sur un montant équivalent d'importations américaines seront appliqués. La décision de la Chine affectera des produits agricoles dont le soja, le secteur automobile ou encore des produits de la mer comme les langoustes. Ayant décidé de répliquer à l'identique, le gouvernement chinois prévoit, quant à lui, de frapper un total de cinquante milliards de dollars d'importations américaines, avec une première liste portant sur trente-quatre milliards de dollars de produits.

« La Chine ne cédera pas à la menace ni au chantage (... ). Les Etats-Unis sont à l'origine de cette guerre commerciale, nous ne la souhaitons pas mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre au nom des intérêts du pays et du peuple », a déclaré, devant la presse, le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng. Il a ajouté : « Sur la liste des trente-quatre milliards de dollars de produits d'importation, environ vingt milliards, soit 59% du total, sont fabriqués par des entreprises à capitaux étrangers. Les entreprises américaines en représentent une grande proportion ». Pour le porte-parole chinois, les Etats-Unis se tirent « une balle dans le pied » par des mesures commerciales annoncées puisqu'une grande partie des produits visés par Washington est fabriquée par des entreprises étrangères en Chine.

Selon des experts, les mesures qu'Américains et Chinois menacent de prendre pourraient porter à quatre cent cinquante milliards la valeur des produits chinois taxés, soit la majorité des importations venues du géant asiatique (505,6 milliards américains en 2017). C'est pour cela que ces spécialistes mettent en garde depuis des mois contre les dommages potentiels d'une telle confrontation commerciale, non seulement sur l'économie américaine mais aussi sur l'économie mondiale.

Aux Etats-Unis, les mesures de rétorsion des partenaires commerciaux du pays se font déjà sentir puisque dans une analyse rendue publique le 5 juillet et intitulée "La mauvaise approche", la Chambre de commerce américaine a estimé à « environ soixante-quinze milliards de dollars » le montant des exportations américaines touchées jusqu'à maintenant par lesdites mesures. Six Etats (Alabama, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du sud, Texas et Wisconsin) qui s'étaient tous prononcés en faveur de Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle, en 2016, en sont particulièrement affectés.

Devant la détermination de Pékin et de Washington de vouloir rester sur leurs positions, le Fonds monétaire international a une nouvelle fois exprimé des inquiétudes, le 5 juillet, sur la politique américaine « qui pourrait avoir des effets néfastes au-delà de l'économie de la première puissance mondiale, en provoquant des mesures de représailles et en sapant un système commercial multilatéral fondé sur des règles d'ouverture et d'équité ».

Fort malheureusement, ces mises en garde laissent toujours de marbre le président américain qui a une nouvelle fois balayé les arguments le même jour dans un tweet. « L'économie se porte probablement bien mieux que par le passé, avant que nous réglions le problème des accords commerciaux inéquitables passés avec chaque pays (... ). Une majorité de pays est d'accord sur le fait que ceux-ci doivent changer mais personne ne l'a jamais demandé », a-t-il écrit.