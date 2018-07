Afrique: Coopération - Les experts africains et chinois posent les bases du Forum de Beijing

La septième édition du Forum Chine-Afrique des think-tanks s'est tenue du 4 au 5 juillet à Beijing. Elle a réuni les diplomates, les universitaires, les chercheurs et les journalistes qui ont évoqué des pistes devant permettre de raffermir les liens de coopération gagnant-gagnant entre les deux parties.

« Les relations sino-africaines dans la réforme et l'ouverture », c'est la thématique de la rencontre organisée à deux mois du Forum sur la coopération sino-africaine, prévu en septembre dans la capitale chinoise, Pékin.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Chen Xiaodong, a, à l'ouverture des travaux, indiqué que ce thème répondait aux aspirations de la Chine et de l'Afrique d'explorer leur voie de développement et de bâtir ensemble une communauté de destin plus solide.

« Nous devons nous focaliser sur la coopération. Il faut faire émerger plus d'idées et de propositions en gardant bien à l'esprit les priorités de la relation sino-africaine et proposer des pistes de réflexion ou de solution ciblées. Nous devons communiquer activement », a-t-il déclaré.

Cette édition du Forum des think-tanks sino-africain s'est déroulée à un moment particulier, notamment avec la célébration des 40 ans de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. Elle a permis de souligner la nécessité de promouvoir une coopération culturelle et économique, de réaliser le transfert des compétences, d'encourager les échanges mutuels, de mieux communiquer sur la coopération sino-africaine.

Selon Chen Xiaodong, la coopération économique et commerciale entre les deux parties a connu des avancées remarquables. Le volume des échanges commerciaux est passé de 765 millions de dollars en 1978 à 170 milliards de dollars en 2017. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique avec un stock d'investissements estimé actuellement à 110 milliards de dollars.

« La coopération sino-africaine connaît actuellement une transformation encourageante passant d'une coopération dirigée par les pouvoirs publics à celle régie par la loi du marché, du commerce des marchandises aux partenariats en matière de capacités de production », a souligné le vice-ministre chinois des Affaires étrangères.

Pour l'ambassadeur de Madagascar, doyen du corps diplomatique en Chine, Victor Sikonina, cette édition des think-tanks servira de base aux assises des chefs d'Etat d'Afrique et de Chine du mois de septembre.

Cette réunion a identifié les points d'intérêt et jeté les bases pour rendre effectif le modèle de coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique, a-t-il dit, avant d'appeler au développement du secteur rural africain qui abrite plus la population pauvre.

Le diplomate malgache a ensuite expliqué que dans son pays, le monde rural regorgeait quelque dix-huit millions d'habitants contre six millions en milieu urbain. Les infrastructures sont érigées dans les grandes villes, alors qu'il faut « intégrer la population rurale dans la dynamique de développement et sortir le monde rural de son isolement », a-t-il renchéri.

La Chine apporte un soutien multiforme à l'Afrique. Dans le cadre des missions de paix et de sécurité de l'ONU, plus de deux mille Casques bleus chinois sont déployés sur le continent africain. La Chine a déjà conclu des partenariats stratégiques globaux avec quelque vingt-quatre pays d'Afrique.

Le sommet de Beijing offrira l'occasion d'impulser une nouvelle dynamique aux relations entre les deux parties qui sont appelées à renforcer la planification globale, accroître la convergence de vues et à coordonner les efforts afin de faire progresser la construction d'une communauté de destin commun.

Ce rendez-vous ouvrira de nouvelles opportunités de coopération sino-africaine dans le cadre de l'initiative chinoise de « la ceinture et la route », des Objectifs de développement durable à l'horizon 2030, de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des stratégies nationales de développement des pays.