Ile Maurice: Air Mauritius - Le Managing Director de la SIC nommé au conseil d'administration

Les 13 directeurs du conseil d'administration de MK qui participeront à nouveau à cette élection, comme l'année dernière, sont Patrick Roux, représentant d'Air France, qui est aussi actionnaire ; Arjoon Suddhoo, le Chairman de MK ; le Chief Executive Officer Somas Appavou; Nayen Koomar Ballah, chef de la fonction publique ; le secrétaire financier Dev Manraj. Et aussi Prakash Maunthrooa, Senior Adviser au bureau du Premier ministre ; Ammanah Ragavoodoo, l'avouée de Pravind Jugnauth ; Anwar Abbasakoor ; Philippe Espitalier-Noël ; Derek Lam Po Tang ; Bissoon Mungroo ; Louis Rivalland et Muhammad Yoosuf Salemohamed.

