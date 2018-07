Ile Maurice: Human Trafficking Report 2018 - Maurice égratigné pour la troisième année consécutive

Le document relève également le manque de coordination entre ceux qui font appliquer les lois et ceux qui poursuivent les contrevenants. Un manquement qui pousse les victimes à ne pas aller de l'avant avec leurs plaintes. Cela s'applique dans les cas de prostitution infantile, prostitution des adultes et aussi des travailleurs étrangers exploités. Le rapport reproche, dans la foulée, à l'État mauricien de ne pas avoir un mécanisme central de collecte d'informations.

Ainsi, comme depuis trois ans déjà, Maurice reste dans la catégorie Tier 2, soit les pays considérés comme les moins bons élèves. Le rapporte note que bien que le Combatting of Trafficking In Persons Act de 2009 ait été voté, le pays n'atteint pas les critères standards pour l'élimination du trafic humain. Maurice se fait notamment taper sur les doigts concernant l'insuffisance des mesures prises pour réduire les cas de prostitution, ainsi que d'exploitation des travailleurs étrangers.

