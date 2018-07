Ile Maurice: Commission drogue - Raouf Gulbul tenterait-il de bloquer la mise en application du rapport?

Le candidat battu aux élections de 2014 pense aussi entamer des actions juridiques contre trois avocats en particulier, et contre Hector Tuyau, le principal enquêteur de la commission. Il est également question que Raouf Gulbul poursuive ses anciens clients qui ont déposé contre lui devant Paul Lam Shang Leen et les assesseurs de ce dernier.

En effet, «il est fort probable que le rapport recommande la réouverture de toutes les enquêtes concernant les affaires qui ont été mentionnées devant la commission», explique une source proche du dossier. Dans cette éventualité, Raouf Gulbul, dont le nom a été cité à maintes reprises devant la commission drogue, sera convoqué aux Casernes centrales. Les cas les plus controversés sont ceux de Bottesoie et de Jeeva.

