Mali: Un expert de l'ONU demande une enquête rapide sur les violations

communiqué de presse

Genève — - Les autorités maliennes doivent mener des enquêtes rapides, détaillées et indépendantes sur une augmentation "alarmante" des violations des droits de l'homme, dans une situation d'urgence humanitaire à laquelle la communauté internationale ne doit pas rester indifférente, a dit l'expert indépendant.

"J'ai reçu des témoignages directs et indirects de plusieurs attaques menées par des milices communautaires, souvent avec la participation de groupes armés, entraînant des morts, des blessés, des destructions ou des incendies de biens et des personnes forcées de quitter leurs maisons", a déclaré Alioune Tine, Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali.

"Je suis gravement préoccupé par la détérioration continue de la sécurité, des droits de l'homme et de la situation humanitaire dans le centre du pays, ainsi que dans la région de Ménaka", a ajouté M. Tine.

"Le gouvernement s'est engagé à ouvrir des enquêtes criminelles, et je recommande fortement qu'il prenne des mesures concrètes pour traduire tous les auteurs en justice", a déclaré M. Tine.

Lors d'une visite sur le terrain à Mopti, l'expert de l'ONU a entendu des représentants de la société civile et de la communauté décrire des attaques aveugles de groupes extrémistes, dont Jama'at Nusrat al-Islam Wa al-Muslmeen (JNIM).

"Ces attaques sont menées dans des endroits où la présence de l'État est très limitée, certaines zones du centre n'en ayant aucune. Il y a un manque de services sociaux de base. L'Expert indépendant exprime sa vive préoccupation en rapport avec l'insécurité causée par les extrémistes, les groupes armés et le crime organisé, ainsi que des opérations antiterroristes qui ne respectent pas les normes internationales des droits de l'homme. "

"En outre, les extrémistes profitent de l'absence de l'Etat pour exploiter les communautés et les opposer les unes aux autres. Il convient également de noter qu'à la fin de février 2018, plus de 657 écoles ont été obligées de fermer dans les régions du centre et du nord, affectant plus de 190 000 élèves ", a-t-il ajouté.

L'Expert indépendant est également préoccupé par les violations graves des droits de l'homme et les abus à Ménaka. Certaines de ces attaques sont attribuées à des groupes armés, notamment le Mouvement pour le salut de l'Azawad (MSA) et le Groupe d'auto-défense et alliés du Touareg IMGHAD (GATIA).

Entre le 26 avril et le 18 mai 2018, 123 personnes auraient été assassinées dans la région, et M. Tine demande instamment aux autorités maliennes d'ouvrir une enquête judiciaire sur ces homicides.

"Je suis également profondément préoccupé par le nombre croissant d'allégations de violations graves des droits de l'homme par les forces armées maliennes, et je félicite le Premier ministre pour sa déclaration de mai réaffirmant que le gouvernement ne tolérera aucun acte répréhensible contre des civils" a-t-il ajouté.

"La situation humanitaire dans la région s'aggrave. On estime que 4,1 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire. Cette année, d'un bout à l'autre du pays, le nombre de personnes souffrant de malnutrition aiguë sévère devrait passer de 162 913 à 274 145 personnes. On estime également que les cas de malnutrition aiguë modérée passeront de 470 000 à 582 000.

"Ces chiffres comprennent 11 232 enfants âgés de cinq ans et moins, qui souffrent de malnutrition aiguë sévère, et 489 238 enfants âgés de cinq à six ans souffrant de malnutrition aiguë modérée. En outre, 45 245 femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition aiguë modérée.

"C'est une urgence à laquelle nous ne pouvons pas rester indifférents. Les groupes armés doivent respecter les travailleurs humanitaires et le travail vital qu'ils font pour aider ceux qui ont besoin d'assistance et de protection ", a souligné M. Tine.

"La prochaine élection présidentielle (prévue pour le 29 juillet 2018) doit être véritablement libre, transparente et pacifique, et doit répondre aux normes internationales. L'élection arrive à un tournant dans la vie démocratique du peuple malien. J'exhorte tous ceux qui sont engagés dans la politique à interdire les discours de haine et les appels à la violence », a déclaré M. Tine.

L'expert des Nations Unies a mis un accent particulier sur la nécessité de respecter la liberté de réunion pacifique et d'association, ainsi que la liberté d'accès aux médias tout au long du processus électoral.

Au cours de sa visite, M. Tine a rencontré des membres du gouvernement du Mali, des représentants de la société civile, y compris des associations de victimes, ainsi que des chefs religieux et traditionnels.

L'expert indépendant présentera son rapport au Conseil des droits de l'homme en mars 2019

SOURCE Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme