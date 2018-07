Afrique: ORAGROUP annonce la signature d'un accord d'assistance technique avec le crédit communautaire d'Afrique

communiqué de presse

Lomé, le 05 juillet 2018 - ORAGROUP SA, holding du Groupe Orabank, annonce la signature d’un accord d’assistance technique avec le Crédit Communautaire d’Afrique (CCA), un ancien établissement de microfinance camerounais récemment devenu la 15e banque du pays. Le protocole d’accord signé entre les deux parties définit les modalités suivant lesquelles ORAGROUP assumera, au profit de CCA, diverses prestations d’assistance technique, destinées à participer à son organisation et développement.

ORAGROUP fournira notamment à CCA des services récurrents dans des domaines clés de son développement. Des services ponctuels seront également mis en place, comme la recherche de personnel, l’assistance au développement du réseau, des missions d’audit interne ou encore de l’appui à la gestion de projets.

Cet accord intervient alors que CCA vient d’obtenir le 11 juin 2018 l’autorisation du Ministère des Finances du Cameroun pour devenir une banque universelle, après avoir obtenu l’avis conforme de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) en 2017. CCA SA qui devient CCA-BANK SA est doté d'un capital social de 10 milliards de francs CFA, en cours d’augmentation pour être porté à 15 milliards, et de 42 agences réparties dans les dix régions du pays.

Binta Toure Ndoye, Directrice Générale d’ORAGROUP, a commenté : « Ce nouveau partenariat répond à notre ambition de bâtir un groupe bancaire de premier plan. Nous souhaitons apporter à notre clientèle des produits sur-mesure répondant aux meilleurs standards internationaux. Au vu des performances de CCA et de l’étendue de son maillage territorial, nous sommes certains que ce partenariat nous ouvrira de nouvelles perspectives de développement au Cameroun. »

Pour Charlotte Kouecheu, Directrice Générale de CCA : « Il est important pour nous de disposer d’une assistance technique performante et moderne de la part d’un groupe bancaire panafricain de référence comme ORAGROUP à ce moment charnière de notre développement. Nous apportons déjà nos services à plus de 450 000 clients, mais il est temps pour nous de migrer vers une structure encore plus solide, et d’étendre nos activités avec le soutien de partenaires comme ORAGROUP. »

À propos d’ORAGROUP

ORAGROUP est présent dans 12 pays de l'Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 149 agences bancaires et 1 811 collaborateurs, Oragroup propose à un peu plus de 430 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.

Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, ORAGROUP se concentre sur des segments de population jusque-là délaissés. Cet engagement se traduit dans sa démarche RSE qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés.Son actionnariat comprend des institutions de premier plan telles que ECP, Proparco, DEG, BIO, la BOAD, la BIDC et le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net ou suivez nous sur LinkedIn, @GroupeOrabank on Twitter, Facebook, Instagram, Google+, You Tube.

À propos de CCA

Créé en 1997, le Crédit Communautaire d’Afrique (CCA) est désormais une banque (CCA-BANK SA) ayant son siège social à Yaoundé, au Cameroun. CCA-BANK est une Société Anonyme avec Conseil d’administration au capital social de 10 000 000 000 francs CFA avec pour slogan «la finance au cœur des traditions africaines». À ce jour, le groupe détient 42 agences réparties dans les dix Régions du Cameroun.

