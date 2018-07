Cote d'Ivoire: Gbê est mieux que drap !

Affirmer que le Pdci-Rda est, aujourd'hui, à la croisée des chemins est une véritable Lapalissade. Oui, le parti cinquantenaire doit faire un choix, certes délicat, mais inévitable.

Oui, il lui faut opter clairement, et de manière indubitable, soit pour le parti unifié Rhdp soit de faire cavalier seul ou de s'allier avec d'autres formations politiques non membres du rassemblement des houphouétistes.

En effet, la réunion du Bureau politique du Pdci-Rda du 17 juin dernier n'a pas permis de trancher de façon nette la question. Ouvrant ainsi la voie à des supputations et interprétations de toutes sortes.

Or, comme l'a reconnu fort justement, hier, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani lors de la présentation du mouvement «Sur les traces d'Houphouët-Boigny», le Pdci-Rda, né du rassemblement de tous partis de l'époque qui ont fusionné dans un parti politique unifié, a connu des contradictions internes successives qui ont entraîné la naissance de plusieurs nouvelles formations politiques dont le Rdr et l'Udpci.

Pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent, le parti créé par le Président Félix Houphouët-Boigny doit donc aujourd'hui se convaincre que sans ses alliés du Rhdp, il ne pourra pas, non seulement, aller plus vite, mais aussi plus loin.

A cet égard, l'analyse qui suit du secrétaire exécutif du Pdci-Rda chargé de l'information et de la communication, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, mérite d'être constamment à l'esprit de tous les militants :

«Prenant conscience des dangers que leur division et leur démarche solitaire font courir à la Côte d'Ivoire, les dirigeants du Pdci-Rda, du Rdr, de l'Udpci et des autres partis se réclamant de l'idéologie Houphouétiste ont décidé de créer le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp), en 2005.

Forts de ce nouveau socle fondé sur les principes d'union et de solidarité, les houphouétistes vont, d'une part contribuer activement à la restauration de la démocratie et d'autre part, remporter les élections présidentielles de 2010 puis de 2015 ainsi que toutes les autres élections locales organisées en Côte d'Ivoire sur cette période.

L'avènement du Rhdp au pouvoir va également propulser à nouveau la Côte d'Ivoire sur les rails du développement, à la grande satisfaction des Ivoiriens et de la communauté internationale.»

Et la volonté clairement affichée du mouvement «Sur les traces d'Houphouët-Boigny» de lutter contre la désinformation et d'œuvrer à la restauration de la vérité sur le projet de parti unifié est de bon augure.

Car, les démons de la division tentent, depuis plusieurs années, en tout cas depuis la réélection du Président Alassane Ouattara pour un deuxième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, de faire croire aux militants de base du Pdci-Rda, que leur parti s'est déjà trop sacrifié pour le Rdr. En lui apportant son soutien en 2010 et en renonçant à présenter un candidat en 2015. Quoi de plus faux !

En effet, en 2010, la décision du Pdci-Rda procédait d'un accord de désistement réciproque avec le Rdr en cas de second tour où l'un ne serait pas présent. Et en 2015, outre la déclaration du président Henri Konan Bédié affirmant que le pont qui porte son nom valait bien un second mandat au Président Ouattara, le Pdci-Rda, en réalité, par ce choix a évité le déchirement en son sein.

Et a surtout fait preuve de lucidité et de pragmatisme. A la dernière présidentielle, un candidat issu du Pdci-Rda quel qu'il ait été, aurait été proprement battu par le Président Ouattara.

Par ailleurs, induire volontairement les militants de base en erreur, en leur répétant à longueur de journée, que leur formation n'a rien eu dans le partage du gâteau (sic) est méchant.

Tout comme leur dire de manière péremptoire qu'en 2020, le Pdci-Rda pourra compter sur la rancœur et la rancune du Fpi contre le Rdr pour remporter la présidentielle.

Quant à affirmer que les ministres issus du Pdci-Rda sont «tous des affamés » parce qu'ils soutiennent le projet de parti unifié, pouah !