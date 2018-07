Burkina Faso: Salon des banques - Youépéné Hermann Nagalo sollicite l'accompagnement de Sidwaya

Ainsi, il sera mis en place un carrefour des PME pour des rencontres B2B, des expositions de produits innovants. Un espace sera dédié à la présentation de projets aux investisseurs et une soirée dénommée « PME Awards » pour la recompense des meilleurs managers et partenaires. Pour rappel, le 1er Salon des banques s'est tenu à Ouagadougou en 2015.

La 4e édition du Salon d'affaires, de l'innovation et de partage des PME de l'espace UEMOA, se tient sous le thème : « La PME dans l'UEMOA à l'ère du numérique ». Selon M. Nagalo, elle a pour objectif de promouvoir l'expertise locale, de partager les meilleures pratiques et les solutions innovantes à même de permettre aux PME de s'adapter à la transformation digitale.

Il a été proposé à M. Tiegna que les éditions Sidwaya aient un espace de promotion de ces produits et participent à la communication et à la visibilité des entreprises qui prendront part au Salon.

La capitale économique du Burkina, Bobo-Dioulasso abritera du 8 au 11 novembre 2018, la 4e édition du Salon d'affaires, de l'innovation et de partage des PME de l'espace UEMOA, en abrégé Salon des banques et des PME de l'UEMOA. En prélude à cet événement, une délégation du Secrétariat permanent du Salon a rencontré, ce mardi 03 juillet2018, Mahamadi Tiegna, Directeur général des Editions Sidwaya.

