La Commission économique pour l'Afrique organise un colloque commémoratif de haut niveau à Lagos (Nigéria) le 7 juillet en l'honneur du Professeur Adebayo Adedeji, ancien Secrétaire exécutif de la CEA.

Le regretté Adedeji est reconnu par beaucoup comme l'une des figures intellectuelles et des praticiens du développement les plus importants en Afrique à la fin du 20ème siècle.

Il a été Secrétaire exécutif de la CEA pendant seize ans (1975-1991); il a connu le mandat le plus long en tant que Secrétaire exécutif.

Le symposium se penchera sur ses idées et ses notions de développement, leur pertinence à l'époque contemporaine, la trajectoire et le contexte actuel du développement de l'Afrique et les défis, les opportunités et les perspectives pour la transformation structurelle des économies africaines et du continent.

Sous sa direction, la CEA a assumé non seulement la prééminence régionale mais mondiale en initiant et dirigeant plusieurs projets panafricains et en travaillant en étroite collaboration avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à l'époque pour promouvoir l'intégration régionale et le développement social et économique du continent.

Parmi les initiatives économiques historiques qui ont eu lieu avec l'intervention de la CEA figurent le fameux Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos de 1980, le Traité d'Abuja instituant la Communauté économique africaine (CEA) de 1991, la Charte africaine de la participation populaire au développement et à la transformation communément connu sous le nom de Déclaration d'Arusha de 1990 et le Cadre alternatif africain au Programme d'ajustement structurel pour le redressement et la transformation socio-économiques (AAF-SAP).

À la retraite, Adedeji a continué à servir le continent à divers titres. Il était le président du Groupe de personnalités éminentes du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP).

Il a également siégé au Comité qui a examiné le Traité de la CEDEAO en 1992 et a présidé le Comité créé par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour auditer les efforts d'intégration de l'UA en 2007.