Afrique de l'Ouest: Résultats Emission Bons du trésor du Mali - 20,725 milliards de FCFA dans les coffres du trésor

Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 6,5000% et 6,3101 %. Le taux d'absorption est de 99,04%.

L'émission par adjudication de Bons Assimilables du Trésor à un an pour un montant de 25 milliards de la Direction nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Mali, a permis au trésor malien d'encaisser dans ses livres la somme de 20,725 milliards de Francs CFA dont un milliard en Offres Nom Compétitives (ONC) , a annoncé l'agence régionale ouest africaine de planification de la dette Umoa-Titres dans un communiqué.

