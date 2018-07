Gabon: WOLEU-NTEM - Le Directeur du Centre Hospitalier Régional d'Oyem se vanterait d'être membre de l'AJEV et du PDG

L'injustice et le mensonge sont devenus les modes de gouvernance au Gabon. Et ce qui est encore plus déplorable,… Plus »

Les agents en colère réclament du matériel élémentaire à leur travail : « gants, seringues, coton... sans oublier les 24 mois d'impayés et une somme de 223.000.000 fcfa qui aurait pris une destination inconnue » insiste une mère de famille en service au CHRO. Aux dernières nouvelles, des syndicalistes influents ont été redéployés vers d'autres administrations. Pourtant, dans la province de la Nyanga, le Directeur général et le Directeur des Affaires Financières de la principale structure sanitaire avaient été déboutés pour impayés de 5 mois.

L'incompétence de la Direction aurait été mise en évidence lors de la Commission de Réflexion sur la Gestion du CHRO. Les conclusions de ladite rencontre seraient à la disposition de madame la ministre de la santé depuis le 4 juin dernier, affirment-ils. Et depuis cette réunion le DG aurait lancé une chasse aux sorcières contre son personnel. « Ce directeur gère cette structure sanitaire comme son épicerie, en nommant des copains sans références aux postes juteux, tel que le service de recouvrement qui a pour chef un agent de catégorie C alors que des fonctionnaires de catégorie A sont disponibles ».

Les liens fratricides, l'appartenance associative ou politique, primeraient bien plus que les compétences professionnelles. C'est ce qu'observent plusieurs syndicalistes du CHRO. Cette remarque trouverait son sens dans le comportement du Directeur général du CHRO qui lors de l'Assemblée générale du 13 juin dernier avec le personnel, aurait déclaré : « Vous allez me supporter tant que les plus hautes autorités de la santé me font confiance ». A cela s'ajoute le fait qu'il se vante d'être du Parti Démocratique Gabonais (PDG) et de l'Association des Jeunes Emergents Volontaires (AJEV), selon les syndicalistes.

