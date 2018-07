Mauritanie: Baye Diallo - « Il faut que tous les pêcheurs puisent connaitre les clauses de ces accords »

Le Sénégal et la Mauritanie ont finalement signé leurs accords de pêche. Selon Baye Diallo, coordonnateur du Conseil local de la péche artisanale (Clpa) de Saint-Louis, il est nécessaire que les pêcheurs puissent connaitre les clauses des accords signés entre le Sénégal et la Mauritanie pour une gestion rationnelle et rassurante.

« Aujourd'hui il y a des accords là où il n'y avait rien. On ne peut pas se voiler la face dans la mesure où devant l'impossible, nul n'est tenu. Donc, il fallait prendre ces accords et informer les pêcheurs le maximum possible de ce qui a été fait par le ministre de la Pêche Oumar Guèye qui s'est déplacé pour venir rencontrer les acteurs de la pêche.

Nous sommes conscients qu'il y a des accords mais maintenant, il faut que tous les pêcheurs puissent connaitre les clauses de ces accords, c'est-à-dire les tenants et les aboutissants.

Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura forcément un encadrement pour faire respecter obligatoirement ces accords. C'est un quota de poissons de 50 mille tonnes qui n'est pas insignifiant. Mais par rapport à nos efforts de pêche, cela pouvait même être 60 mille tonnes ou 70 mille tonnes.

Il faudrait qu'on mette en place un encadrement très bien réfléchi pour que cette gestion soit rationnelle et rassurant pour que chacun des deux pays y trouve son intérêt. Parce que quoi qu'on puisse dire, le Sénégal a les pêcheurs et la Mauritanie a le poisson.

Ces accords reposent sur deux axes. Le premier, c'est l'octroi des licences et le deuxième axe qui n'est pas jusqu'à présent éclairé, c'est la question des affrètements qui devrait faire l'objet de demande d'agrément auprès des autorités mauritaniennes.

Là on aura un cadre plus légal entre les deux pays pour que cela puisse être encadré. Il faut penser à des réflexions très poussées pour pouvoir gérer ce que nous avons présentement signé avec la Mauritanie de façon rationnelle ».