Ile Maurice: Le DPP s'intéresse à la notion de race

Et Me Satyajit Boolell de conclure en indiquant que la Coupe du monde 2018, véritable «coalition de la race humaine», est sans doute le meilleur argument en faveur de l'amendement que propose le président Macron.

Paradoxalement, fait-il remarquer, la notion de race a trop souvent été source de préjugés, favorisant la haine raciale et la division. Et le DPP de souligner que l'abolition du terme race ne signifie pas qu'une personne ne pourra pas se battre pour ses droits. Au contraire, dit-il, elle pourra se prévaloir de ses droits sur la base de ses origines, «un terme plus acceptable et précis».

Cet article est comme suit : «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances...» Le président français se propose d'abolir le terme «race» et de le remplacer par le terme «sexe».

