Congo-Kinshasa: Infections sexuellement transmissibles - plus de cinq mille cas soignés par Médecins sans frontières en Ituri

Dans son rapport annuel qu'elle vient de publier, l'organisation médicale révèle avoir pris en charge cinq mille sept cent quarante-trois patients en 2017.Chaque centre de santé a soigné en moyenne quatre-vingt cas par mois, dans le territoire de Mambasa.

Selon l'"Agence congolaise de presse" qui cite Médecins sans frontières (MSF), dans les zones de santé de Mandumba et Mambasa, les équipes de cette ONG ont assuré une prise en charge médicale et psychologique à six cent nonante-neuf victimes de violences sexuelles avec une moyenne de dix cas par centre de santé appuyé par mois. D'après la source, des études anthropologiques ont été menées en vue de mieux cerner la perception des communautés sur les violences sexuelles ainsi que sur la santé de la reproduction.

Les activités de prise en charge communautaire se sont plus développés au dernier trimestre de l'année 2017 et se poursuivent jusqu'à cette année. Rappelons que c'est depuis 2016 que MSF appuie le ministère de la Santé pour la prise en charge de violences sexuelles ainsi que les infections sexuellement transmissibles dans le territoire de Mambasa, où des nombreuses exactions ont été recensées telles que les violences, les pillages. Cette ON internationale intervinet aussi dans la vaccination des enfants en République démocratique du Congo.