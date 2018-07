Angola: Le développement économique dépend de l'amélioration de l'environnement d'affaires

Luanda — Le gouvernement travaille à l'amélioration de l'environnement d'affaires pour permettre au secteur privé « de s?épanouir» et de promouvoir le développement économique et social du pays, a déclaré, jeudi à Luanda, le ministre de l'Economie et du Plan, Pedro Luís da Fonseca.

Intervenant à la session publique de présentation du Plan national de développement (PND 2018-2022) à la classe journalistique nationale et étrangère, le gouvernant a souligné que la stabilité macroéconomique est une condition nécessaire à la création d'un environnement d'affaires favorable à l'émergence d'un secteur privé fort et compétitif.

Il a dit que le PND repose sur six axes, 25 politiques stratégiques et 83 programmes d'action, dans lequel le développement humain et le bien-être du peuple est l ' « axe nucléaire » du plan, accordant un intérêt aux droits sociaux et culturels de la population.

Toutefois, le ministre de l'Economie et du Plan a clairement indiqué que ces droits ne peuvent être obtenus que s'il y a un financement, ou des ressources de l'État destinées à répondre aux besoins de la communauté.

À son tour, le ministre de la Communication Sociale, João Melo, a déclaré que le PND 2018-2022 est un document important, exposant les politiques et les programmes de développement de l'Angola pour les cinq prochaines années dans tous les secteurs.

Compte tenu de la complexité du document, le ministre a recommandé aux journalistes d'effectuer une étude détaillée du plan afin de mieux informer les communautés.

Le Plan national de développement (PND 2018-2022) a 83 programmes, 25 politiques et six axes, où l'Etat coordonne, réglemente et favorise le développement national, sur la base d'un système de planification, conformément à la Constitution et la loi, sans préjudice du respect et la protection de la propriété privée des personnes singulières ou collectives de la libre initiative économique et entrepreneuriale exercée en vertu de la Constitution et de la loi.

Son élaboration a pris pour hypothèses le bilan préliminaire du Plan national de développement (PND), la stratégie à long terme Angola 2025, la loi de base du régime général du système national de planification, le programme du gouvernement du MPLA, le Plan intérimaire d'octobre 2017 à mars 2018, le programme de stabilisation macro-économique et les engagements internationaux, tels que l'élévation d'Angola à la catégorie de pays à revenu moyen à effectuer en février 2021.

Le PND / 2018-2022, deuxième instrument de planification à moyen terme suivant le Plan 2013-2017, a été approuvé par l'Exécutif le 26 avril lors de la 4ème session du Conseil des Ministres. Ce plan a été présenté récemment à la classe entrepreneuriale du pays, au corps diplomatique et à la société civile.