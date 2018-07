Angola: La presse met en évidence le discours historique de João Lourenço à Strasbourg

Les gouvernorats de Huíla et Namibe ont réaffirmé jeudi, à Lubango, le caractère… Plus »

La RFI ajoute que, interrogé sur l'objectif de ces nouveaux contacts avec des entités européennes, João Lourenço, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'organe de coopération dans les domaines politique, de défense et sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), a évoqué les "vieilles relations" entre l'Angola et l'Union européenne, leurs intérêts communs, notamment en termes de développement économique, ainsi que le contrôle des flux migratoires.

Le site web DW a également souligné la référence de João Lourenço à l'existence de questions d'intérêt commun entre l'Angola et l'Union européenne, notamment celles liées au développement économique et social, à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et au contrôle des flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe.

A son tour, Deutsche Welle (DW), site allemand, souligne que le Président angolais Lourenço met en évidence la «croisade contre la corruption» au Parlement européen. Dans son discours à Strasbourg, João Lourenço a dit que l'Angola était "ouvert au monde". "Le président angolais a mis de l'ordre dans la maison pour attirer plus d'investisseurs étrangers et a promis des résultats pour très bientôt", écrit-il.

"Le discours historique de João Lourenço à Strasbourg", écrit le journal portugais Expresso. La publication détaille sur son site Internet que le Président angolais a été mercredi au Parlement européen, où pendant 15 minutes a évoqué les vents de changement en Angola, soulignant que c'est « un pays plus ouvert au monde et donc ami de l'investissement».

