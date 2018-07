Angola: Les autorités réaffirment le transport de granit par le CFM

À son tour, le PCA du CFM, Daniel Kipaxe, garantit d'avoir toutes les conditions créées pour le transport des blocs de granit et de marbre. Il a dit compter sur 47 locomotives disponibles pour le transport de granits et de conteneurs, pouvant quotidiennement transporter 20 blocs et dans une autre semaine, 20 autres comme une fréquence de deux trains, faisant un total de 40, capacité que les camions n'ont pas.

À son tour, le gouverneur de Huila, João Marcelino Tyipinge, a souligné qu'il est question d'ordonner le transport de granit noir vers le port de Namibe, par le chemin de fer. "Nous transmettons ce message aux opérateurs de granit et à la Sonangol. Il y a eu d'énormes investissements dans le pays sur les chemins de fer qui étaient dégradés et nous devons profiter de ces investissements", a-t-il dit.

Le gouverneur de Namibe, Carlos Cruz da Rocha a dit qu'en parcourant le trajet, il a vu des camions transportant des briques, d'autres sont abandonnés sur la route après des accidents, qui endommagent les routes en quelque sorte, d'où la nécessité de commencer le plus tôt possible avec le processus de transport par chemin de fer.

Lubango — Les gouvernorats de Huíla et Namibe ont réaffirmé jeudi, à Lubango, le caractère obligatoire du transport des blocs de granit, marbre (40 tonnes chacun) et des carburants exclusivement par le Chemin de Fer de Moçâmedes (CFM) pour empêcher la dégradation accélérée du maillage routier.

