Congo-Kinshasa: La MONUSCO initie un 2ème dialogue citoyen entre les autorités et les populations du Tanganyika

Le ministre provincial et les participants ont apprécié l'initiative de la MONUSCO qui offre ainsi une plate-forme de dialogue direct, en particulier à un moment où la sécurité se détériore dans la ville de Kalemie. Les citoyens ont apprécié que le Ministre ait partagé des informations sur les arrestations liées aux récentes activités criminelles à Kalemie et demandé que ce type de dialogue soit organisé régulièrement.

La rencontre a généré de nombreuses questions de la part des différents groupes de participants. Certaines des questions étaient liées au conflit intercommunautaire Bantou-Twa, notamment sur les causes de ce conflit qui a affecté la province du Tanganyika. D'autres questions étaient liées à la situation sécuritaire dans la ville de Kalemie, au manque de réponse adéquate des services de sécurité, au harcèlement et autres tracasseries et actes répréhensibles posés par les soldats des FARDC. Sur l'ensemble des questions, outre les clarifications données par l'Autorité provinciale en charge de la sécurité, ce dernier n'a pas manqué de souligner les défis sécuritaires à relever au niveau provincial tout en exhortant les populations à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité au plan général.

67 personnes dont 13 femmes ont participé à cette session de dialogue. La session a démarré par le mot d'introduction de la Coordonnatrice de la Section des Affaires civiles de Kalemie, suivi d'un aperçu détaillé de la situation sécuritaire dans les six territoires du Tanganyika par le Ministre provincial de l'Intérieur avant la phase consacrée aux questions et réponses des participants.

C'est le deuxième cycle de dialogue citoyen organisé à Kalemie, après le premier qui s'est déroulé en mars 2018 avec le maire de la ville de Kalemie. Ce projet, mis en œuvre en décembre 2017, s'inscrit dans un projet plus large de sensibilisation pour réduire le risque de violence au cours des échéances électorales, avec un accent particulier sur femmes et jeunes.

Kalemie, le 28 juin 2018 - La Section des Affaires civiles de la MONUSCO-Kalemie a facilité une session de dialogue citoyen entre le Ministre provincial de l'Intérieur et des représentants membres de la société civile, des mouvements de jeunes, des membres des comités locaux de protection, des groupes et réseaux de femmes, des chauffeurs de motos, des étudiants de l'université de Kalemie ainsi que des cambistes.

