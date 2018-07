Congo-Kinshasa: Le Kasaï central note une réduction des cas de tortures au 1er Semestre 2018

Le ministre provincial de la Justice et Droits Humains, Me Celestin Beya Mukoko prône ainsi « des poursuites judiciaires contre toute personne qui va s'illustrer par les actes de tortures. » Par ailleurs, il appelle les organisations de la société civile à « sensibiliser la population sur la maitrise des mécanismes judiciaires afin de l'amener à dénoncer leurs bourreaux. »

Deux exposés portant respectivement sur : « le Droit Congolais et la lutte contre la torture » et « le traitement judiciaire des cas de torture et de mauvais traitements », présentés par le Bâtonnier de l'ordre des avocats et l'Auditeur militaire Supérieur de Kananga, ont marqués cette journée.

L'activité, qui a été présidée par le Ministre provincial de la justice et droits humains, a enregistré la participation de 99 personnes, dont 9 femmes, notamment des Forces de défense et de sécurité, des services de renseignement, des autorités locales administratives et civils dont le Maire de la ville de Kananga et le 1er président de la cour d'appel ainsi que de la société civile.

