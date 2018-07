Zimbabwe: Match en Tunisie - l'équipe de rugby du Zimbabwe obligée de dormir dans la rue

Un double incident qui met en lumière les terribles difficultés économiques et financières du Zimbabwe et le peu de moyens dont dispose l'équipe nationale. Une équipe nationale qui est pourtant toujours en course pour jouer la phase finale de la prochaine coupe du monde de rugby. Ce qui serait une première depuis 1991.

La situation est depuis rentrée dans l'ordre, mais l'incident n'est pas le premier pour les Sables, surnom de la sélection. Dès leur arrivée, les joueurs avaient été bloqués à la frontière, leurs passeports avaient été confisqués et ils avaient dû attendre six longues heures. Les autorités tunisiennes réclamaient 600 euros de frais de visa pour l'ensemble de l'équipe.

Les images circulant sur Internet sont impressionnantes. On y voit la sélection zimbabwéenne dormant à même le sol, pull sur la tête pour ne pas avoir froid et la tête sur les valises. La scène se passe à Béja dans le nord de la Tunisie, où les deux équipes doivent s'affronter samedi.

