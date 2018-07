Ile Maurice: Special Education Needs Authority - Le projet de loi «prochainement au Parlement»

Elle l'a annoncé ce jeudi 5 juillet, à l'occasion du 50e anniversaire de la Society for the Welfare of the Deaf. Un Special Education Needs Authority Bill sera prochainement présenté au Parlement, affirme la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun.

La ministre explique que la Special Education Needs Authority «sera une instance régulatrice». Celle-ci aura pour mission de soutenir et d'encadrer les enseignants et toutes les parties prenantes oeuvrant en faveur des enfants à besoins spéciaux. «Nous espérons que les ONG vont continuer à nous aider.»

Également présente, la vice-Première ministre et ministre des Collectivités locales, Fazila Jeewa-Daureeawoo, demande aux Mauriciens de changer leur regard sur les personnes souffrant d'un handicap. «Il est de notre devoir de faire en sorte que la société soit inclusive. Ces enfants ont leur place dans la société. Heureusement que notre regard commence à changer.»

Avant, rappelle-t-elle, les gens avaient peur ou honte des enfants souffrant d'un handicap. «À présent, il faut donner à ces enfants l'opportunité d'étudier, il faut les soutenir et les aider à s'épanouir.»

Cette journée a aussi été marquée par plusieurs spectacles réalisées par les élèves de même que les enseignants de l'école.