Ile Maurice: MMM - «L'amertume est loin d'avoir disparu... »

Ajay Gunness peut, lui, savourer sa victoire, même si son équipe se trouve exclue des postes de responsabilité, à l'exception de Dev Kissoondoyal, qui devient trésorier adjoint. Il fait d'une pierre deux coups. Non seulement il se voit promu et devient le no.2 du parti en remplacement de Pradeep Jeeha, mais il réussit aussi à barrer la route à Madun Dulloo, qui était le candidat initial de Paul Bérenger à ce poste.

Et selon nos recoupements, les tractations «intenses» et tendues se sont poursuivies hier. L'objectif était de concilier les positions d'Ajay Gunness et de Reza Uteem. L'ancien secrétaire général des Mauves est monté en grade et devient le no.2 du parti. Reza Uteem quitte, lui, le Deputy Leadership pour la présidence.

