Congo-Kinshasa: Les Maï-Maï appuyés des combattants burundais sèment la terreur

Des accrochages ont opposé sur le lac Edouard une patrouille ougandaise et la marine de RDC, jeudi matin 5… Plus »

Plusieurs groupes armés étrangers opèrent en RDC dont les plus connus sont : les forces démocratiques alliées (ADF), les forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), l'armée de résistance du Seigneur (LRA) et lesforces nationales de libération du Burundi (FNL) qui sévissent en RDC depuis les années 90.

Selon le rapport mensuel du "baromètre de sécurité" du Kivu, depuis mars, au total "56 meurtres, 126 enlèvements et 52 accrochages entre belligérants" ont été signalés dans les deux Kivu, en proie à la guerre et à l'activité des groupes armés.

Au moins 20 morts, plus de 400 ménages touchés et des milliers de personnes déplacées dans la ville d'Uvira dans le territoire de la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo : c'est le triste bilan de trois jours d'affrontements qui ont opposé les factions armées congolaises des Maï-Maï appuyés par des combattants burundais comme le Red Tabara et le Frodebu aux autres groupes rebelles de Banyanmulengue.

