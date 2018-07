Togo: La deuxième promotion a reçu son certificat

Il existe au Togo un usage ancien de la pierre dans la construction mais qui est aujourd'hui relativement limité malgré la qualité d'isolation, de conservation et la durabilité de construction que peut apporter ce matériau. Dans le domaine du bâtiment, les artisans togolais disposent de compétences reconnues dans la sous-région, même s'il subsiste une méconnaissance de certaines techniques de construction notamment celles économes en ciment (dont l'approvisionnement au nord du Togo s'avère parfois difficile et onéreux).

De ce fait, le Togo s'est engagé dans un processus de rénovation du rôle de l'école dans son acceptation globale afin qu'elle réponde d'une part, aux exigences de la qualité et qu'elle fournisse, d'autre part, les spécialités et compétences nécessaires pour relever les défis que posent ces transformations économiques.

Dans la région des Savanes, l'ONG Gestion de l'Environnement et Valorisation des Produits Agropastoraux et Forestiers (GEVAPAF) a entrepris une formation spécialisée aux métiers de la pierre.

Après la formation-sensibilisation des artisans maçons professionnels en 2015 (sessions courtes et centrées sur la pratique à Dapaong et Kara) et à une formation de formateurs organisée en Août 2016 à Dapaong en collaboration avec le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP) et cofinancée à hauteur de 60% par le Fonds National d'Apprentissage, de formation professionnelle et de Perfectionnement (FNAFPP), la deuxième promotion a reçu son certificat de fin de formation le mardi 03 juillet dernier au CRETFP de Dapaong.

La cérémonie de remise a eu lieu en présence des autorités administratives, des responsables de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de la chambre de métiers et des services techniques. C'est donc une activité inscrite dans le chronogramme du « Projet de formation et d'appui à la filière pierre pour l'insertion des jeunes au Togo », initié par l'ONG GEVAPAF et son partenaire Acting For Life.

Il s'agit dans ce projet de favoriser l'insertion des jeunes de la région des Savanes et de la Kara au Togo par le développement de nouveaux cursus de formation professionnelle adaptés aux potentialités économiques locales. Pour cette deuxième promotion 15 jeunes maçons aux métiers de la pierre ont été formés au CRETFP-Dapaong pendant six mois.

Ainsi un accent particulier est mi sur l'augmentation de la couverture et de la qualité de l'enseignement de base, au renforcement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le projet vise à former 72 jeunes aux métiers de la pierre et à contribuer à leur insertion économique.

Cette formation sera également l'occasion de mobiliser les acteurs du territoire (les collectivités locales, les professionnels du bâtiment et leurs clients) pour le développement de la filière pierre par la réalisation d'ouvrages publics et privés. Au-delà de la formation et de l'insertion des jeunes, le projet prévoit le renforcement de l'amont de la filière pierre via un appui aux extracteurs.

L'ONG GEVAPAF travaille pour ce projet en lien avec le Centre Régional d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (CRET-FP, établissement public, déjà partenaire des projets précédents) ainsi que le Collège d'enseignement technique de Pya (établissement public) pour mettre en œuvre une formation à destination de 64 jeunes répartis sur les 2 régions et sur 2 années.