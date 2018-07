Cote d'Ivoire: BURIDA - Pourquoi le sociétaire Maurice Bandaman ne peut pas toucher 60.000.000 FCFA par an ?

L'artiste-chanteur Pat Sacko dans un post sur les réseaux sociaux accuse le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman de percevoir au Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) la somme de 60 millions de FCFA par an soit 15 millions de FCFA par trimestre.

Le directeur de la répartition du Burida Yves Kané est formel. « La catégorie du sociétaire Maurice Kouakou Bandaman ne perçoit rien chaque trimestriel ». Et d'expliquer les raisons pour lesquelles, il ne peut pas toucher 60 millions de FCFA par an. Les répartitions, note M. Kané, s'appuient sur de grandes catégories d'exploitations.

Il s'agit de la reproduction (exploitation des œuvres à partir de la duplication de supports Cd, K7, etc. et des plateformes appelées communément téléchargements.

Et également de l'exécution publique ou la communication de l'œuvre au public. En termes d'exemple on peut retenir l'utilisation des œuvres au niveau des radios et télévision ou dans les espaces sonorisés (maquis, bars, night-club).

Les droits perçus sont répartis (distribués) aux sociétaires (artistes) dont les œuvres sont exploitées (jouées) en fonction des relevés de programmes fournis par les exploitants.

Pour les téléchargements, M. Kané, indique que les sociétés de téléphonies (Orange, Mtn et Moov) fournissent des relevés détaillés des utilisations faites en précisant les noms des artistes, les titres des œuvres et le nombre de fois que l'œuvre a été téléchargée.

En ce concerne la duplication, le producteur ou le distributeur vient payer directement au Burida les droits de reproduction mécanique (Drm). Par exemple, pour 1000 CD d'un artiste à mettre sur le marché, il doit payer pour cette quantité.

« Ces droits perçus sont répartis tous les trois mois et cela associés aux droits perçus lors des concerts (Séances occasionnelles) », affirme le directeur de la répartition du Burida. Et de préciser : « Chaque trimestre sont mis en répartition les droits de téléchargements, de Drm et des séances Occasionnelles ».

Selon lui, sont concernés par ces droits la plupart du temps les artistes musiciens et ces dernières années les artistes comédiens qui font de plus en plus de spectacles.

Et d'affirmer : « L'écrivain Maurice Kouakou Bandaman qui fait partie de la catégorie des artistes littéraires ne peut pas percevoir 60.000.000 de FCFA comme le dit Pat Sacko en un an soit 15.000.000 de FCFA par trimestre. »

Martelant que la catégorie du ministre Bandaman ne reçoit rien chaque trimestre, Yves Kané a tenu à expliquer que les grands droits (droits télé-radio) ou droits généraux (droits perçus dans les espaces sonorisés) sont répartis une fois par an. Et cela, à cause des relevés de programmes (détails de l'utilisation faite des œuvres) et des redevances à payer.

« Pour les droits radio-télé, la Rti, Nostalgie, Jam, Radio de la paix et plus récemment Vibe Radio donnent chacun des relevés détaillés des utilisations faites des œuvres », a-t-il expliqué. Et de préciser une fois de plus que ces grands droits sont payés une fois par an au prorata temporis c'est à dire en fonction du temps d'une catégorie d'œuvre.

« Au niveau de la radio ou de la télévision on exploite toute sorte d'œuvre (musique, théâtre, littérature, arts visuels, graphiques et plastiques (chorégraphie, peinture) et l'audiovisuel (films). En fonction de leur durée d'exploitation un calcul est fait pour déterminer une part (montant) pour la répartition.

Vous serez d'avis avec moi que la part des littéraires sera minime compte tenu de l'exploitation de cette catégorie d'œuvre. La musique se taille toujours la part du lion », a-t-il affirmé. Et de s'interroger : « Comment l'écrivain Maurice Kouakou Bandaman peut avoir 60.000.000 de FCFA par an ?