Cote d'Ivoire: Inondations - Le Mouvement Raélien propose des solutions

Ce qui peut être réglé en mettant en circulation des bus. « Sur parfois 3 km on trouve une centaine de véhicule. Alors que 2 ou 3 bus peuvent desservir ces usagers et réduire les distances des embouteillages », démontre l'Evêque Karim Ouattara.

En effet, il soutient que les inondations ne sont pas une fatalité. Car, il suffit de construire sur des hauteurs des villes maisons (des grands immeubles qui s'étendent su 1 km avec aussi 1k de hauteur) et éviter d'exploiter des zones des lits d'eau pour construire.Il faudrait, si possible, agrandir les canaux d'évacuations de l'eau compte tenu de la pression démographique.

De ce fait, face à l'explosion démographique de l'Afrique et de la croissance accélérée de la population ivoirienne, qui est passée de 3,475 millions dans les années 60 à 25 millions d'habitants aujourd'hui, il y a urgence et un contrôle des naissances dans les pays africains s'impose.

Pour lui, tout part d'abord de la population et son mouvement avait interpellé sur la population vivant sur terre. « La vie et la famille ont toujours été au centre de nos réflexion ».

Au cours de cette conférence qui s'inscrit dans la droite de la journée mondiale de la population du mercredi 11 juillet 2018 et qui avait pour thème: « Population et urbanisation : Cas des inondations en Côte d'Ivoire », le guide continental de ce Mouvement Yves Boni, a indiqué qu'en dehors de la compassion manifestée, il faut mener la réflexion afin d'éviter les calamités les années à venir.

