Cote d'Ivoire: ASCOM 2018 - Magistral Jacques Séguéla, honneur et gloire aux légendes !

Le rideau est tombé, le jeudi 5 juillet, sur la 6e édition de la grand'messe de la communication, en présence de celui qui en est considéré comme le « pape ».

Une quadruple standing-ovation pour Jacques Séguéla ! D'abord le mercredi 4 juillet, par près d'un millier d'étudiants et d'enseignants passionnés de communication, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, puis à l'auditorium de l'espace Crrae-Umoa, au Plateau, le jeudi 5 juillet, par tout l'écosystème de la Com' « Made in Côte d'Ivoire », avant, pendant et après la conférence inaugurale intitulée « La communication, hier, aujourd'hui et demain », aux allures de cours magistral, de la 6e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel (Ascom).

Et enfin, à la séance de dédicace de ses nombreuses œuvres, ainsi qu'à la cérémonie de la remise des Awards à une vingtaine de personnalités qui auront fait de la communication un marqueur de leur management.

Tels sont, entre autres temps-forts, les images marquantes de ce rendez-vous annuel initié par le journaliste et communicant ivoirien, Russel Lohoré, pour promouvoir l'excellence en matière de communication, tout en incitant « les entreprises, les collectivités et les institutions à faire de la communication, un important levier de développement », allusion faite du thème générique de la présente édition. Et qui a fait l'objet d'un panel.

En effet, telles des ouailles face à leur « pape », les participants à cette grand-messe ont suivi avec une ferveur qui était au diapason de la pertinence du propos de Jacques Séguéla, la saisie rétrospective, l'état des lieux et la vision prospective de la communication publicitaire, spécialement.

L'inventeur de la publicité moderne a, notamment, insisté sur le fait que la créativité et donc l'idée qui commande à la communication publicitaire, garde une authenticité sui generis.

Aussi, l'homme aux plus de 1500 campagnes dont plus d'une vingtaine de présidentielles de par le monde (avec celle iconoclaste de La force tranquille, en 1981, avec François Mitterrand) et auteur d'une trentaine de best-sellers, a-t-il partagé, illustrations audiovisuelles à l'appui, les 5 valeurs qui président, « avec sagesse » à l'orthodoxie de la communication.

« La pub est à la consommation ce que l'érotisme est à l'amour »

Partant du postulat selon lequel la communication publicitaire doit « partir du cœur pour toucher le cœur », donc faire appel à l'émotion, M. Séguéla en souligne les piliers fonctionnels.

Ce sont l'imagination créatrice qui implique pour le créatif de trouver non pas des idées mais « L'Idée ». Puis d'inviter les communicants à oser l'innovation pour donc toucher le cœur de cible, en étayant son propos par l'image opératoire suivante : «

La pub est à la consommation ce que l'érotisme est à l'amour ». Le ponte de la Pub, soutient, ensuite, qu'une campagne doit toujours « étonner mais sans déconner, être là quand il ne faut pas et ne pas être là quand il le faut ».

La 4e valeur étant la durée, voire l'immortalité d'une campagne et la 5e, son caractère axiologique et utilitaire que Séguéla image en ses termes : »Tout en prenant en compte les évolutions technologiques, la Pub doit plutôt que d'amener à consommer plus, à consommer mieux et ensemble ». Une façon pour lui de dire qu'avec les médias sociaux, on est passés de la dictature de la communication à sa démocratisation.

Faut-il le noter des icônes ivoiriennes de la communication publicitaire et évènementielle ont reçu des distinctions du jury des Ascom présidée par Anne-Marie Konan-Payne, conseiller à la Primature.

Ce sont, entre autres : Ousmane Sy Savané, pionnier toutes catégories de la communication en Côte d'Ivoire, Mariam Sy Diawara, la première dame à avoir franchi le pas, Martine Coffi-Studer, celle qui régna plus de deux décennies sur la planète des agences, Fabrice Sawegnon, l'actuel leader du marché et bien d'autres.

Des personnalités publiques, politiques et administratives dont l'ancienne ministre Anne-Désiré Ouloto (patronne de la 6e édition) ont tenu, au-delà des professionnels, à saluer cette initiative des Ascom qui met sur orbite la galaxie de la communication ivoirienne et sous les feux de la rampe, à l'international, avec l'invité d'honneur qu'est Jacques Séguéla.