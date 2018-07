Ile Maurice: Un Bangladais et un Mauricien portés manquants

Sa disparition ainsi que celle d'Islam Faijul a été signalée au poste de police de Souillac. Ce dernier portait un short bleu foncé, une chemise beige et une paire de savattes quand il a quitté son domicile. Il a le teint clair et mesure environ 1 m 65.

La dernière fois qu'Abu Kalam a été apercu, il portait un pantalon marron, une chemise de couleur blanche et une paire de sandales. Il mesure 1 m 60, a le teint clair et les cheveux noirs. Le trentenaire est sain d'esprit.

L'un est porté manquant depuis le 20 mars et l'autre depuis le 24 mai. Le Bangladais Abu Kalam, 32 ans, et le Mauricien Islam Faijul, 54 ans, tous deux des habitants de Surinam, sont actuellement recherchés par la police.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.