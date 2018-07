Ile Maurice: Femmes exclues du banquet en l'honneur des Saoudiens - Le MSM «embarrassé»

Le Premier ministre, pour sa part, n'était pas au courant de l'interdiction, indique-t-on dans son entourage. L'on fait ressortir que Pravind Jugnauth, étant l'invité d'un dîner privé, n'avait pas la prérogative de s'enquérir des conditions avant de s'y rendre. L'on ajoute que le dîner avait été organisé par la Saudi Arabia Mauritius Frienship Association et non par l'État.

Pour Nalini Burn, ancienne consultante et experte régionale auprès de l'United Nations Women, le banquet avait bel et bien une teneur officielle. «C'est lors d'une visite officielle et le Premier ministre y était. Le profil des invités démontre que ce n'est pas une fonction privée. On parle, ici, du contexte d'une aide financière, dont le montage n'est pas transparent. Et évoquer le contexte privé nous amène à des dérives de business facilitation qui démontre une culture politique inacceptable.»

