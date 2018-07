Ile Maurice: Selon la police, jusqu'à 30 accidents entre juin et juillet

Toujours est-il que de janvier à ce jour, 80 accidents mortels, faisant 92 victimes, ont été recensés. Sur les 92 victimes, plus d'une trentaine étaient des motocyclistes et 21 des piétons. 116 véhicules ont été impliqués, dont une quarantaine de deux-roues.

De ce fait, les autorités comptent intensifier les campagnes sur la sécurité routière. «Les campagnes vont s'accentuer dans les médias et les clubs de jeunesse, du troisième âge et les écoles.»

La raison : «Il y a non seulement un problème de visibilité mais aussi le mauvais temps, le brouillard et le fait qu'il fasse nuit plus tôt sont des facteurs à prendre en compte.» C'est du moins ce qu'explique le chef inspecteur Bijaye Rambhursy.

Les chiffres ne mentent pas. Depuis 2015, la Traffic Branch a relevé qu'entre 20 et 30 accidents se produisent en juin et juillet, les mois hivernaux.

