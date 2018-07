Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a organisé, le mardi 3 juillet 2018 à Ziniaré, la 23ème session ordinaire du Comité national de gestion des pesticides (CNGP).

La 23ème session ordinaire du comité national de gestion des pesticides, tenue le 3 juillet 2018 à Ziniaré, était placée sous le thème : «Renforcement de la veille face aux attaques parasitaires pour une réduction des pertes de productions agricoles».

Cette session a permis aux participants de réfléchir autour du thème en vue de trouver des solutions aux chenilles légionnaires qui s'attaquent au maïs et d'examiner le bilan à mi-parcours des activités de 2018 contenu dans le programme annuel telles que : le renforcement des capacités des acteurs, les activités pour assurer une meilleure gestion des pesticides et de voir les activités réalisées au cours du premier semestre et celles qui restent à réaliser au cours des six prochains mois de l'année.

Selon le Directeur de la protection des végétaux, Dieudonné Ouédraogo, les pesticides sont des produits chimiques dangereux qui nécessitent qu'au niveau national, il y ait un regard parce que s'ils sont mal utilisés, ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé de la population humaine et animale et sur la préservation de l'environnement.

Pour sa part, le Secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, Alassane Guiré, a souligné que cette rencontre se tient dans un contexte où la circulation et l'utilisation des pesticides sont devenues monnaie courante au Burkina Faso.

Selon lui, pour minimiser les risques liés à la mauvaise utilisation de ces produits, le Comité national de gestion des pesticides, (CNGP) travaillera à suivre les acteurs du domaine des pesticides afin de leur fournir un encadrement adéquat. Pour ce faire, a-t-il soutenu, cette 23ème session a pour objectif global d'assurer une gestion écologiquement rationnelle et sécurisée des pesticides au plan national.

C'est pourquoi, il a indiqué : « Plus de 1 milliard 600 millions de francs CFA ont été mobilisés cette année pour l'acquisition de pesticides de qualité et du matériel de traitement adéquat en vue de lutter contre les chenilles légionnaires. Et le ministère en charge de l'agriculture travaillera à l'application effective de la nouvelle loi sur les pesticides.

De ce fait, plus de 250 distributeurs de pesticides seront agréés cette année et plus de 5000 tonnes de pesticides seront contrôlés ». M. Guiré a rappelé que la qualité des pesticides utilisés au Burkina Faso montre que 95% d'entre eux ne sont pas homologués et ne possèdent aucune autorisation provisoire de vente.

Il a alors interpellé les centres régionaux de toxicovigilance des pesticides à contribuer efficacement à la réussite du contrôle interne des pesticides dans toutes les régions du Burkina Faso.

Les membres du comité ont ensuite examiné le programme d'activités 2018, notamment les activités exécutées et au premier semestre et celles programmées pour le second semestre de l'année.