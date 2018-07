«Nous déclarons ouvert l'atelier de restitution des activités de recherche et de stage», a indiqué Arnaud Ahi Yao, président fondateur, coach et administrateur du programme Education et employabilité, mis en place par l'association Common action for sustainable development (Casd). C'était le 30 juin 2018, à la faveur dudit atelier au Cerap, à Abidjan-Cocody.

«Créer un cadre d'échanges autour des travaux effectués par les membres du Programme Education & Employabilité, évaluer le niveau de connaissance des membres sur les domaines de spécialisation entamés et orienter les sujets de recherche des différents membres». Tels sont les principaux objectifs de cette séance.

A cette occasion, une dizaine de membres de l'association ont présenté devant des jurys, les résultats de leurs recherches. Axés notamment sur des thèmes basés sur leurs «domaines de spécialisation, au cours duquel il est soumis à la réalisation du cadre théorique de sa recherche et au développement de son carnet d'adresses», a expliqué l'administrateur du programme.

Common action for sustainable development (Casd-Ci) créé en février 2017, est une organisation à but non lucratif. En tant que telle, elle s'inscrit dans le cadre de l'adéquation formation-emploi, et contribue au Développement durable «par la prise d'initiatives, la mise en place de projets et le développement de la recherche scientifique, en utilisant comme cadre de travail les Objectifs de développement durable».